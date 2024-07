A Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata újabb igazolást jelentettek be. „A Sági testvérek után újabb testvérpár alakult ki csapatunk idei keretében. Nem is oly rég mutattuk be a dán Mikkel Jensent, most pedig örömmel jelentjük be, hogy öccse, a dán junior válogatott Mathias is csatlakozik a DAB keretéhez. A fiatal támadó tősgyökeres vojensi. Ott született, ott is kezdett jégkorongozni, és mindvégig aktív tagja volt a kék-fehéreknek, legyen szó U18-ról, U21-ről, vagy épp már a felnőtt bajnokságról. 2022-ben ugyan még csak egy mérkőzés erejéig, de az elmúlt évben már alapemberként számítottak rá a helyi felnőtt csapatban. Ezt a bizalmat pedig igyekezett legjobb tudása szerint meghálálni. Harminchét mérkőzésen lépett pályára és ez idő alatt harmincegy pontot (23 gól és 8 gólpassz) gyűjtött” – olvasható a DAB közleményében.