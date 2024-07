A korábbi aktív játékos, aki a Dunaújvárosi Acélbikáknál is pallérozódott utánpótlás szinten, az üzleti életből érkezik, illetve tér vissza a sporthoz. Azt mondta: az MJSZ új vezetésével együtt szeretne transzparens és előremutató kommunikációt és kapcsolatot kiépíteni a klubokkal, az akadémiákkal és a szurkolókkal.

Az új főtitkárral a Magyar Jégkorong Szövetség honlapja közölt interjút, ebből közlünk részleteket.

Milyen tapasztalattal érkezett a szövetséghez, hol dolgozott az elmúlt időszakban?

– Tizenhét éve dolgozom a versenyszférában, azon belül is a „Shared Service Centerek” vagyis a szolgáltató központok világában. Három fő területen szereztem tapasztalatokat: pénzügy, belső könyvelés; beszerzés; folyamat tranzíciók – ezek olyan projektmunkák, amikor feladatokat átcsoportosítunk, és központosítunk más országokból a szolgáltató központ irodájába. Három évet éltem Pozsonyban, amikor a Kraft Foodsnál dolgoztam, majd visszaköltöztem Budapestre, ahol a Morgan Stanley, a Grundfos, az ABInbev után a British Petrolnál kötöttem ki.

Szabó József Bence egykor maga is jégkorongozott

Miként kapta a felkérést a jelenlegi feladathoz, mit kellett mérlegelnie, és mi döntött az igen mellett?

– Májusban jött egy hívás és a kérdés, lenne-e kedvem ismét bekerülni a jégkorong világába. Nagyon meglepett ez a megtisztelő megkeresés, és mivel nagyon szeretem a jégkorongot, így nem sokat gondolkodtam azon, mi is legyen és ebben a családom is támogatott, így nekik is nagyon köszönöm, hogy segítenek ebben a különleges feladatban.

Milyen kapcsolata volt korábban a jégkoronggal?

– Az 1980-as évek közepén kerültem a Megyeri útra és kisebb kitérőkkel 2006-ban ott is fejeztem be játékos pályafutásomat, sajnálatosan egy Volán elleni bajnoki döntő elvesztése után. Az Újpest mellett játszottam a Ferencváros, illetve a Dunaújváros utánpótlás-csapataiban és egy szezont a MAC felnőttcsapatában. Ezenkívül szerepeltem egy U18-as és egy U20-as világbajnokságon. Összefoglalva, maradt bennem hiányérzet, hogy nem sikerült a felnőttválogatottban játszanom, és felnőtt bajnoki címet sem sikerült nyerni, de ettől még a kapcsolatom és kötődésem a jégkoronghoz az elmúlt időszakban is megmaradt. Időnként még játszom is, ha időm engedi, továbbá karácsonykor nem hagyom ki a Bejgli Kupát, ahol a Ferencváros csapatával minden évben összecsapunk.