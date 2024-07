Az elmúlt évtizedekben Tóth Margit, Löwei Mária, Óvári Éva, Kovács Péter, Supola Zoltán, Paprika Jenő, Pánczél Miklós, Csollány Szilveszter is képviselte a dunaújvárosi színeket a játékokon. A párizsi olimpiára két hölgy utazik a DKSE képviselőjeként, Kovács Zsófia és Czifra Bettina Lili. Az elutazás előtt beszélgettünk a hölgyek edzőjével, Trenka Jánossal a dunaújvárosi Papp Zoltán tornacsarnokban.

Első kérdésünk Trenka János felé az volt, hogy milyen állapotban van a kétszeres Európa-bajnok Kovács Zsófia, aki egy éve igen komoly térdsérülést szenvedett. – A felkészülésünket meghatározta az ő sérülése. Fokozatosan javult az állapota, már a leugrásokat is meg tudja csinálni, a verseny napjáig csak pontosítanunk kell a gyakorlatán. Czifra Lili teljesítménye hullámzó, ő még csak másodéves felnőtt versenyző.

Trenka Jánostól arra is választ kértünk, mivel lenne elégedett a játékokon.

– Soha nem eredményekben gondolkodom, hanem a tiszta gyakorlatban. Ha mindent sikerül úgy végrehajtani a lányoknak, ahogy elképzeltük, akkor elégedett leszek. Hogy ez eredményben mit jelent majd, azt nem tudhatom, mivel a mezőnytől is függ, arról nem beszélve, a torna pontozásos sportág, tehát a bírókon sok minden múlik.

Amit a szakember mondott, az egy sarkalatos és egy nagyon fontos része a tornasportnak. A bennfentesek is mondják, sokat számít, hogy egy-egy országnak milyen erős a sportdiplomáciája. Trenka János ezzel kapcsolatban elmondta, a nemzetközi szövetség az utóbbi években egyre többet tett azért, hogy igazságos legyen a pontozás. Ezért a hat bíró ítélete közül a legmagasabb és a legalacsonyabb pontszámot kiveszik, ezzel is egyértelműbé téve a pontozást. Sok összetevője van a dolognak, például nem jó kezdeni, mert akkor még a bírók nem tudják a mezőnyt „beárazni”. A mieink most a legutolsó körben rajtolnak, ez sem biztos, hogy jó, mert nagyon sok idejük lesz az izgulásra.

Ami bizonyos, vasárnap lesz a kvalifikáció, akkor kell mindenkinek megmutatnia, mit tud és ekkor eldől, hogy a mieink folytathatják és miként folytathatják a versenyt.