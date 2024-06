Ahogy mindig, most is nagy szeretettel várták az utánpótlás játékosokat a zentai vízilabdás barátaik. – Idén is itt fejeztük be az évet, folytatva a tavalyi szezon sikeres zárását, és lassan hagyományt teremtve ezzel! A tábor programja alapján naponta három edzés volt, köztük két vizes és egy kondi. A kemény munka mellett a szabadidőben a fiúk számos pihenési lehetőség között válogathattak, részt vettek csapatépítő programokban, kóstolhattak a helyi ínyencségeket és természetesen rengeteg időt töltöttek el a strandolással – részleteze a klub közösségi oldalán Volf József edző. Miután e két korosztály hazatért, a gyermek csapat váltotta őket.