A két napos megmérettetésen a fiatalabb versenyzők 5 km-es és 7.5 km-es távokon, míg a legidősebbek 10 km-en mérik össze tudásukat. Ezen kívül vasárnap 1500 méteres versenyszámban is bizonyíthatnak a versenyzők. A dunaújvárosi klub képviselői között vannak, akik most debütálnak nyíltvízi úszásban ugyanakkor rutinos sportolóik - mint például Kovács-Seres Hunor - is rajthoz állnak.

A DKSE indulói