Ugyanis új munkahelyének időbeosztása nem teszi lehetővé, hogy teljes erőbedobással és állandó jelenléttel vegyen részt a munkában.

Ráadásul egyik héten délelőttös, másik héten pedig délutános, tehát egy hét biztosan kiesett volna az edzéstartásból – kaptuk az információt a Fejér vármegyei I. osztályban harcoló csapat edzőjétől, aki pályára is lép az együttesben. A srácokat azonban nem hagyja ott a tréner, mivel játékosként ezután is számíthatnak rá. A vezetéssel is jó a kapcsolata, így semmi akadálya a futball folytatásának, csak a következő szezonban már nem ő fogja adni az instrukciókat.

A Mezőfalva újoncként szerepelt a most véget ért szezonban, a bajnokságban. S célját teljesítve, meg is ragadt az élvonalban, miután a tizenkettedik helyen fejezték be a pontvadászatot.