A végső megmérettetésen majd’ száznyolcvan sportoló szerepelt a közelmúltban Lakitelken, a Hungarikum Liget Kárpátia Rendezvényházban rendezett eseményen. Kiváló helyszíne volt a sportcsarnok a finálénak, az impozáns épület tágas terei, hat pályája lehetővé tette, hogy a rendezvény megfelelő tempóban peregjen, ugyanakkor bőven maradt hely gyakorlásra is.

Kohán Árpádné, a Dunaújvárosi Lábtoll-labda SE elnöke arról számolt be, hogy Fejér vármegyét huszonkilenc versenyző képviselte úgy, hogy sajnos kissé megfogyatkozott a létszám a verseny előtti napokban. Többeknek is lehetősége lett volt a részvételre, hiszen a vármegyei döntőn jogot szereztek rá, de megbetegedések ritkították a delegációt. Két település négy iskolájából voltak indulóink. Legnagyobb létszámban a Szent Pantaleimon Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és AMI diákjai versengtek Dunaújvárosból. Őket követte a Kereskedelmi csapata Horváth Edina tanárnő vezetésével. Egy-egy indulóval képviselte magát még a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola, valamint a baracsi Széchenyi Zsigmond iskola.

Kondor Kitti bajnoki címet szerzett

Forrás: Szent Pantaleimon iskola

Bár létszámban így nem aknáztuk ki a versenykiírás lehetőségeit, a résztvevők nagyon eredményesen szerepeltek. Sokaknak tapsolhattunk dobogós helyezéséért, vagy a legjobb nyolc közötti eredményéért, és ismét büszkélkedhetünk diákolimpiai bajnoki címmel is.

- Ugyanis a II. korcsoportban egyéniben Kondor Kitti aranyérmes lett, aki csapatával is sikeresen játszott, mert velük a dobogó második fokára állhatott az eggyel idősebb korcsoport lányai között – ismertette Kohán Árpádné.

Rajta kívül többeknek is sikerült a duplázás, azaz kétszer is érmet szereztek. Nagy Hanna Jázmin második lett csapatban és egyéniben is a III. korcsoportban. Kovács Patrik ezüstérmes csapatban a III. korcsoportban és egyéniben a II.-ban. Kerti Benett Noel ezüstérmes csapatversenyben és egyéniben a III. korcsoportban.

Ezzel Fejér képviselői összesen tizenkét éremmel (egy arany-, hét ezüst- és tíz bronz) zárták szereplésüket.

A DLSE játékosaira még egy verseny vár, vasárnap várják a gyermek, serdülő - és ifjúsági korcsoport lábtoll-labdázóit Dunaújvárosba a páros országos bajnokságra.