A dunaújvárosi klub számolt be arról, hogy az NB II-es bajnokságban vívott utolsó mérkőzéssel egyben lezárult egy fejezet a Törő Szabolcs és Zubai Gábor edzőpáros életében, ugyanis mindketten távoznak a klubtól. Szombaton aztán hivatalossá vált, hogy a dunaújvárosi nevelésű és később itt letelepedő Törő a 2024/2025-ös szezonban az NB I/B-s Orosháza női felnőtt csapatánál folytatja tréneri pályafutását.

Törő játékosként a legmagasabb szinteken játszott. A Dunaferrel számos bajnoki és Magyar Kupa érmet nyert, és a nemzetközi porondon is játszott. Majd Spanyolországba igazolt, később a Pick Szegedben folytatta, velük a Bajnokok Ligájában is pályára lépett. Aztán a Tatabányában fejezte be élvonalbeli pályafutását, sérülései miatt már csak Németországban játszott alacsonyabb szinten. A válogatottal számos világversenyen képviselte a magyar színeket. Az egyik legemlékezetesebb gólját is címeres mezben szerezte, Ausztriának talált be látványos módon a 2011-es világbajnokságon.

Edzői karrierjét Dunaföldváron kezdte, ahol két szezont dolgozott az NB II-es férfi csapattal. Az első szezonjában bronz-, a kövezkezőben ezüstérmesként zárt csapatával. Ezt követően, 2021 nyarától a Dunaújvárosi Kohász utánpótlásában folytatta munkáját. Az NB I-es Vácnál edzősködő Herbert Gáborhoz és a most leköszönő Morva Zoltánhoz - aki szintén játszott a Dunaferrben - hasonlóan ő is Orosházán lesz először egy NB I/B-s női csapat vezetőedzője. Új csapata a most zárult idényben a hetedik helyen végzett.

Törő már interjút is adott a klub honlapjának. Ebben arra a kérdésre, hogy milyen edzőnek tartja magát, így válaszolt.

- Nem szeretem a diktatúrát.

Játékosként nehéz eset voltam, de úgy érzem, ha lett volna egy olyan edző, aki meghallgat, megért, annak lehoztam volna a csillagos eget is. Ezt vallom most edzőként.

- Szeretek partnerként tekinteni a játékosaimra, meghallgatni az észrevételeiket, problémáikat, de ez addig mehet, amíg nem élnek vissza vele. A jókedv, a mókázás az alap egy edzésen, de amikor munka van, akkor fegyelmet várok el. Hat-hét bajnoki mérkőzést megnéztem, de még folytatom. A benyomásom abszolút pozitív. Egy csapat akkor csapat, ha összetartó. Azt látom, hogy Orosházán a játékosok egy irányba terelik a hajót, egy célért küzdenek, ami elengedhetetlen a sikerhez.