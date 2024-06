- Évek óta hagyományosan zárjuk az éves szezont a napközis táborunkkal. Ez a tábor nem arról szól igazán, hogy most felkészülünk valamelyik versenyszezonra, hanem inkább, hanem az adott évben tanultakat szeretnénk jobban elmélyíteni. Ehhez egy lazább, kötetlenebb helyzetben sokkal jobb eredményeket érhetünk el. Sokkal jobban be tudjuk gyakorolni a fogásokat és még élményelemekkel is kiegészíthetjük a napot. Természetesen a birkózás mellett nagyon sok külső programmal is készültünk, mint kirándulás Budapestre az Elevenparkba, a Cyberjump trambulin parkba, vagy a Szelidi-tóra, ahol a fő hangsúly a csapatépítésen, a szórakozáson és a mozgáson van. Visszatérve a tábori helyszínre, amennyiben összejön, akkor csütörtökön itt is aludnánk. Ez amolyan bátorságpróba is lenen egyben. De az is élmény, hogy nem otthon vannak, hanem itt közösen nézzük majd a birkózó Európa bajnokság közvetítést is. Pénteken zárjuk a tábort, mely után júliusban lesz egy kis szünet. Július végén, augusztus elején viszont már tényleg kezdődik a felkészülési időszak. Július utolsó hetében nyolc gyerekkel elmegyünk Egerbe. Ez már közös edzőtábor lesz az egri sportiskolával, a soltvadkerti birkózó szakosztállyal, illetve egy miskolci csapattal. Ettől nagyon sokat várok. Most megyünk oda először, így nagyon kíváncsi leszek. Remek egyesületek és ezért is kerestem meg őket. Tehát ez lesz a nyár közepe. A nyár befejezésben Szigetvárra megyünk egy ottalvósra. Augusztus utolsó előtti hetében pedig újra Mezőfalván tartjuk a szezonindító táborunkat. Ez utóbbi programban lehet, hogy érkezik hozzánk Szlovák, Szerb, Horváth egyesületekből birkózók. A városban egyébként van egy másik táborunk a Gurics György Birkózó Centrumban, ahol Kiss Károly, Telekné László Csilla és Sipos Zsolt edzőkre vannak bízva a gyerekek – kaptuk az információkat Tombor István vezető edzőtől.

A mezőfalvi birkózó tábornak a Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme ad helyszínt. Mezőfalvi és Nagyvenyimi gyerekek a program résztvevői.