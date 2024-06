Mellé még a Lajoskomárom II. és a Nagylók is odafért a második és a harmadik helyen. A városközeli csapatok közül a Rácalmás jobb tavaszi eredményességnek köszönhetően végül feljött a tizedik helyre. Nem volt ilyen jó szezonja a Kulcsnak, akik az utolsó előtti, tizenharmadik helyen fejezték be az idényt az utolsó fordulót követően.

Szabadegyháza – Rácalmás 2–5 (1–3)

Rácalmás: Tóth – Nagy, Pinte, Bartók, Juhos, Homolya, Suplicz, Kovács, Hornyák, Molnár, Balogh. Cserék: Szabó, Hatvany, Horváth.

Már az első félidőben világosan látható volt, hogy a Rácalmás most ebbe a mérkőzésbe belead apait, anyait. Balogh, Nagy és Bartók góljával kétgólos vendég vezetéssel tértek pihenőre a csapatok. A szünet után sem változott a játék képe, mivel a Rácalmás újabb két találatot vitt be, amire ebben a félidőben is csak egyszer válaszoltak a hazaiak.

Alap – Kulcs 2–1 (1–0)

Kulcs: Murvai – Gallai, Németh, Godó, Ócsai, Cseresnye, Ócsai, Balla, Kozma, Horváth, Nyuli. Cserék: Kolmankó, Antal, Herczog, Seres.

Az első félidő végén a 43. percben Lakatos révén jutott előnyhöz a hazai csapat. Szalai a 63. percben toldotta meg még egy találattal az alapi eredményt. Végül a 90. percben Seres szépítette a végeredményt a vendégektől.

Ócsai Norbert, Kulcs: – Gratulálok az Alap csapatának a győzelemhez. Az én együttesemnek pedig köszönöm a részvételt ezen a mérkőzésen. Az öt kezdőjátékosom sérülése miatti hiányzással, most csak a tisztes helytállásra futotta tőlünk.