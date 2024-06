– A klub mindig szem előtt tartotta, hogy hazai nevelésű játékosok kapjanak szerepet. Ha sok a külsős igazolás, akkor ez a szemlélet borulhat?

– Természetesen a hazait preferáljuk, hiszen jelenleg is hatvan százaléka a keretnek mezőfalvi játékos. Nem nagyon jellemző az osztályban, de azért vannak máshonnan érkezők is. Nem akarunk, illetve nem is tudunk külsősökkel bővíteni.

– Összegezve, nem ment el a kedve a folytatástól?

– Határozottan nem! Kihívás volt, mert nem csináltam még ilyet. Rendbe kellett rakni a TAO-s dolgokat, láthatóan sikerült. Dolgozgatunk.