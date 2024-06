A Dunaújvárosi KSE és a Ferencváros sportolója a csütörtöki előfutamából másodikként, összességében pedig a harmadik legjobb idővel egyből kavilifikálta magát a fináléba. A páros már bebiztosította az olimpiai csapattagságát, így felszabadultan versenyezhetett a Maty-éren.

Az előfutamhoz hasonlóan, a nagy erős mezőnyt felvonultató döntőben is ők kezdtek a legjobban, rövidesen az élre álltak, a nagy esélyes, semleges színekben induló oroszokat megelőzve. A kőkemény kezdés után utóbbiak tudták tartani a lépést velük, majd éltávhoz érve ők haladtak át egy másodperc előnnyel az időmérő ponton, a lengyelek hat tizeddel jöttek Hajduék után. A hajrára úgy nézett ki, e két egység között dől el az aranyérem sorsa, azonban robbantottak a lengyelek és az olaszok is, s egyre jobban zárkóztak fel.

A mieink próbálták visszaverni a támadásokat, végül nagyon szoros befutó után az oroszok, Alekszej Korovaskov és Ivan Stil győzelméhez nem férhetett kétség, a számítógép elsőként a második helyre rangsorolta a magyar hajót. Azonban a célfotó elemzése után ebből csak negyedik hely lett, miután a lengyelek két tizeddel, az olaszok pedig huszonnégy századdal előttük végeztek.

– A szembeszélben jól be kell osztani az erőt, de próbáltuk magunkat az oroszokhoz mérni és nem akartuk őket elengedni és ez sikerült is. Ezzel felbátorodtunk és végig bírtuk is a tempót, jó pálya volt, de ott van bennem a tüske, hogy ez majdnem dobogó lett. Nem baj, inkább próbáljuk pozitívan felfogni és az olimpiára teher és eredménykényszer nélkül menni – mondta az MTI-nek Adolf Balázs.

Egyébként Hajdu Jonatán az Eb előtt azt mondta, azt is szeretnék, hogy a világkupához képest közelebb kerüljenek az az akkor is nyertes oroszokhoz. Ez sikerült, hiszen májusban 1,64 másodperccel voltak előttük, most viszont már csak 0,380-cal.

A nap során Adolf C-1 1000 méteren hatodik helyen végzett, majd 5000-en Európa-bajnoki címet szerzett.