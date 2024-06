Az utolsó fordulókban nagy hajrában volt a Sárbogárd együttese, de végül nem érte utol bajnoki címet szerző riválisát és maradt a második helyen. Harmadikként a Mór ünnepelhet, akik az utolsó öt meccsen, egy döntetlen kivételével, szintén jól hajráztak. A Mezőfalva is magára talált az utolsó fordulókra, de a tizenkettedik helynél előrébb sorolni a győztes záró meccsel sem tudott már.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Martonvásár 1–0 (0–0)

Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs, Rózsahegyi, Villám, Török, Márki (Szabó 82.), Németh L. (Morár 71.), Kovács B. (Németh B. 85.), Mekota (Csontos 85.), Kovács K.

Az első félidőben helyzeteket láthattunk csak. A szünet után is sokáig folytatódott a gól nélküli játék, végül a 73. percben szöglethez jutó Mezőfalva szerzett vezetést a frissen beállt Morár góljával. Szép befejezés volt a győzelem a hazai közönség előtt. A tavaszi teljesítménye a csapatnak azonban elmaradt az őszihez képest.

Fotó: Horváth László

Villám Balázs játékosedző így vont gyorsmérleget a szezonról: – Vegyes érzésekkel nyugtázható az elmúlt idény, mert több olyan mérkőzést is elvesztettünk, ami egyébként a csapat tudását illetően nyerhetőnek kellett volna lennie. Viszont voltak nagyon kellemes meglepetések egy-egy nagyobb és régóta az első osztályban futballozó együttesekkel szemben. Az őszi fordulók után sajnos nem tudtuk ugyanazt a játékot produkálni, így a tizenkettedik helyen zártuk a bajnokságot.

Ez azért nem egy rossz teljesítmény, hiszen sikerült elkerülni a kieső zónát. Tehát „saját” jogon tudtunk bennmaradni a bajnokságban. Igyekszem pozitívan gondolkodni, mert a célt, hogy megkapaszkodjunk az osztályban, azt elértük.

– A helyezést illetően eredetileg a tizedik helyet tűztük ki, ez nem sikerült. Egyébként elégedett vagyok a csapattal, mert újoncként maradtunk benn a bajnokságban. Úgy gondolom, nagyon sokat tanultunk. Mi rutintalanabbak voltunk. Ellenfeleink pedig technikailag és taktikailag is fegyelmezettebbek voltak nálunk.

A következő szezonban a tapasztalatokból építkezve sokkal jobb helyezéssel zárhatunk. Megvan a csapatban az ehhez szükséges tudás és akarat is.

Ami a többi eredményt illeti, azért a harmincadik, befejező fordulóra is jutott meglepetés. Botlott a bajnokként pályára lépő MÁV Előre FC Főnix csapata. A Maroshegy otthonában hagyták ott a pontokat úgy, hogy 0–2-re vezettek a félidőre. A szünetet követően azonban csak a Maroshegy rúgott gólokat, szám szerint hármat. A középmezőnyben a Sárbogárd a Lajoskomárom, a Mezőfalva és a Tordas is a papírforma szerint teljesítve húzta be a győzelmet. A Csór viszont alaposan meglepte a nála öt hellyel előrébb lévő Ercsi együttesét. 1–2-ről fordított 3–2-re.