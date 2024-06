Női és férfi kenuban például eldőlt minden kérdés. Utóbbiban az egyik induló így a DKSE sportolója, Hajdu Jonatán lesz, aki Adolf Balázzsal a második válogatót is megnyerte szerdán C-2 500 méteren.

– Férfi kenuban az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán páros mindkét válogatón és a szegedi világkupán is remekül teljesített, az egyesben is győztes Adolf mellett pedig Fejes Dániel kapja a harmadik indulási jogot, aki a kapitány szerint végigdolgozta az évet, jól szerepelt a páros és az egyes válogatókon is. A Ferencvárost erősítő, négyszeres világbajnok Adolf duplázni fog Párizsban, előbb párosban száll vízre, majd egy pihenőnap után egyesben – idézte a szakember M4 Sportnak adott nyilatkozatát az MTI.

Magyarország tizenhat kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal.