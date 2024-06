A túrára már a bő keret tizenhatosra szűkített csapata utazott el, soraiban a DFVE három játékosával, Garda Krisztinával, Horváth Brigittával, valamint Mahieu Geraldinével. Az olimpiai felkészülés jegyében komoly ellenfelekkel mérkőzött meg Mihók Attila és Cseh Sándor együttese, hiszen a hazaiakon és rajtunk kívül az ausztrálok, a kanadaiak és a franciák is részt vettek a Thetis-kupán.

Kezdésként pénteken két meccset játszott a csapat, az ausztráloktól 0–5-ös kezdés után végül csak egy góllal, 12–11-re kapott ki a csapat. Aznap este aztán 9–7-re nyert a Hertzka Orsolyával felálló, olimpiai háziazda franciák ellen a válogatott. Szombaton folytatódott a jó széria, harmadik mérkőzésén a második győzelmét aratta a társaság, miután 11–6-ra verte Kanadát. Egy hete a magyarok 14–7-re nyertek az észak-amerikaiak ellen Gödöllőn, az utolsó hazai felkészülési találkozón. Egyébként az olimpián egy csoportban szerepel majd a két gárda, a találkozójukra július 29-én kerül sor.

A torna végső sorrendjéről aztán a vasárnapi zárás döntött, s azzal, hogy az ausztrálok legyőzték Kanadát az első meccsen, így azt már tudni lehetett, hogy hibátlan mérleggel megnyerték a tornát. Ezek után a viadal utolsó összecsapásán az volt a tét, hogy a házigazda görögök, vagy a magyarok szerezik meg az ezüstérmet. Nos, ezt egy barátságosnak finoman sem nevezethetző mérkőzésen sikerült.

Görögország – Magyarország 8–10 (1–2, 4–3, 1–1, 2–4) A magyar gólszerzők: Keszthelyi 5, Varró 2, Kurucz-Gurisatti, Parkes, Peresztegi-Nagy 1-1.

Nem sokáig volt barátságos a találkozó, már egy Keszthelyi Giannopoulou csatából utóbbi vérző fejjel szállt ki, meg a medencéből is.

Az első negyedet megnyerték Gardáék, aztán a másodikban, amellett, hogy a végére egyenlő lett az állás, közben kezdtek elfajulni a dolgok.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Mahieu ütése is piros lapot ért, a hellének pedig azonnal büntettek és átvették a vezetést. Keszthelyi a vállára vette a csapatot, egymás után kétszer is eredményes volt, igaz, közte a görögök is bevágtak egy ötöst, így 5–5-tel ért véget a félidő.

A térfélcserét követően sem csillapodtak a kedélyek, rendkívül fizikális csatát vívtak a felek. Garda Krisztinát fejbe rúgta Patra, úgyhogy neki is villant a piros

, és bár ezt a fórt még nem, a következőt már gólra váltottuk Varró Eszter révén, de erre megint volt görög felelet. Fél perccel a negyed vége előtt újfent kitört a káosz, Faragó ugyanis hiába talált be pont akkor, amikor kiegészült az ellenfél, néhány perces tanácskozást követően a játékvezetők elvették a gólt, mondván a zsűri túl későn engedte vissza a kiállított hazai játékost, így maradt a 6–6.