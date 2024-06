A szakmai stáb ezekben a táborokban azokra a játékosokra számít, akik a következő években jó eséllyel csatlakozhatnak a nemzeti csapat „első” keretéhez. Az Óbudai Jégcsarnokban június 12. és 14 között rendezendő programban a meghívottak száraz teszten és sportpszichológusok által tartott foglalkozáson vesznek részt, és több jeges edzést is tartanak számukra a távlati célok jegyében.

– Fontos kihangsúlyoznom, hogy ez a program nem egyenlő a magyar válogatott összetartásával, ez egy fejlesztőtábor, ahová nagyrészt U25-ös játékosokat hívtunk meg, azokat, akikben hároméves távlatban a legnagyobb potenciált látjuk, hogy a felnőttválogatottban szerepelhessenek – fogalmazott Majoross Gergely a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) honlapjának. –

A fő célunk a fejlesztés, szeretnénk néhány előre meghatározott téma mentén előrébb lépni ezekkel a fiatalokkal

. Felmérjük a fizikai állapotukat is, és ezeknek a tapasztalatoknak a mentén alakítunk majd ki egy tervet, határozzuk meg az új célokat, amiket aztán a leghatékonyabban szeretnénk velük megvalósítani. Hívtunk idősebb játékosokat, illetve a szűk válogatott keret tagjainak is feltettük a kérdést, kiknek illeszkedik most a programjába ez a három nap. Többen is csatlakoznak hozzánk, fontos, hogy ők jönnek és hozzák azt a sztenderdet, amihez lehet mérni a többiek teljesítményét.

A Dunaújvárosi Acélbikák (DAB) játékosai közül Tóth Balázs kapus, és Tóth Gergely védő tagja a keretnek.

De meghívót kapott a DAB neveltjei közül a csehországi Trinecben légióskodó Horváth Alex is. A szakmai stábban vendégedzőként ott van a DAB frissen kinevezett vezetőedzője, Somogyi Balázs is.