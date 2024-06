Csütörtökön délután mutatkozott be a szegedi kontinensbajnokságon a már olimpiai szereplő páros, a DKSE-t erősítő Hajdu Jonatán és a Ferencváros sportolója, Adolf Balázs. A fiúk a második előfutamban voltak érdekeltek, ahol többek között a regnáló Európa-bajnoki olasz duó, Casedei és Tacchini is indult.

A rajtot a magyar egység kapta el a legjobban, az élre is álltak Jonatánék, majd féltávnál ők haladtak át először az időmérő ponton, az olaszok és a románok előtt. Aztán előbbiek ritmust váltva robbantottak és az élre álltak, Hajduék azonban tartották a második helyet a cél felé közeledve. A csehek nyitottak még nagy hajrát, de a magyar hajót már nem tudták befogni, így ők lettek a harmadikak - ezzel e három egység került be automatikusan a vasárnapi döntőbe. A másik előfutamot a legjobb idővel a semleges színekben induló orosz Alekszej Korovaskov, Ivan Stil nyerte meg, akik a májusi, szintén szegedi világkupán is megnyerték ezt a számot, ahol Hajduék harmadikok lettek. Egyébként az oroszok után az olasz és a magyar hajó időeredménye következik a sorban - ami biztató a finálé előtt az éremszerzés tekintetében.