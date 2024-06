A második Eb és olimpiai válogató nyitónapi, hatalmas sikere után még egy ötkarikás távon is meg akarta magát méretni a DKSE kiválósága, Hajdu Jonatán. Párosban azzal az Adolf Balázzsal nyert nagy fölénnyel és jutott ki Párizsba, aki szólóban megnyerte az első válogatót. Akkor dunaújvárosi vetélytársa negyedik helyezett lett.

Pénteken aztán mindenki róbált visszavágni Adolfnak, a nagy érdeklődésre jellemző, hogy három előfutamot is rendeztek. Ezekből az első két-két helyezett juthatott tovább a fináléba, a harmadik és a negyedik a B döntőbe kvalifikálta magát.

Az első futamot Adolf Balázs nyerte meg, aztán a másodikban térdelt hajóba Slihoczki Ádám. Sajnos a DKSE sportolójának nem sikerült jól a futama, összesítésben csak hatodik lett, a győztes Fejes Dániel mögött tizenöt másodperccel lemaradva érkezett be. Az utolsó körben indult Hajdu Jonatán, aki az első helyen zárt, fél másodperccel Kollár Kristóf előtt.

Így Hajdu készülhetett a nem sokkal később rendezett fináléra, amikor már közel harminc fokos hőség várta a mezőnyt a Maty-éren. A döntőt végül a favorit Adolf Balázs nyerte meg, mögötte Fejes Dániel és Kollár Kristóf végzett, Hajdu ismét negyedikként ért be a célba. Egyesben egy nemzetből ketten is rajthoz állhatnak majd Párizsban, így elképzelhető, hogy a Ferencváros négyszeres világbajnoka duplázni fog a játékokon.

- Még nem szoktam hozzá a nagy meleghez, most is nyűglődtem egy kicsit. Azt hittem, hogy nyugtatni fog az érzés, hogy kint vagyok az olimpián, de azért stresszeltem a futam előtt. Az Eb-n is szeretnék jó tapasztalatokat gyűjteni. Aztán egy hét pihenő, majd egy kőkemény újraalapozás és irány az olimpia, ahol szeretnék jó eredményt elérni. - mondta a parton Adolf, akit az MTI idézett.

Magyarország tizenhat kvótával gazdálkodhat az olimpián, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az Eb csapatot várhatóan hétfőn, az ötkarikás csapatot pedig a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.