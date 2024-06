Az impozáns Sóstói Stadionban nemrégiben rendezett éremátadón ezúttal is a társadalmi elnök, Bencsik István, az FVLSZ igazgatója, Schneider Béla, a város alpolgármestere, Mészáros Attila, valamint a két korábbi elnök, Nemes Ferenc és Sárvári István adta át a díjakat. A korábbi évek tapasztalatai alapján várható volt, hogy megint közel másfél órát vesz igénybe a rendezvény, ugyanis időbe telik, mire a közel 200 serleg, érem és értékes ajándék eljut az illetékesekhez.

A baracsiak küldöttsége az évzárón, balról Fehérvári József, Hatvani-Fehérvári Alexa, Takács Titusz, Szurma Péter, Körmendi Zsolt

Fotó: Horog László

A Fejér vármegye labdarúgásáért díj bronz fokozatát ezúttal a bes­nyői klubelnök, Matkovics László vehette át. A Besnyői Sport­egyesület a település legrégebbi és legnagyobb létszámú civil szervezete, 1993 óta vannak jelen a falu életében.

A dunaújvárosi futball legendája, Boldoczki Sándor az év edzője lett, nem meglepő módon, ugyanis az adonyi labdarúgókat kormányozta az élre a vármegyei másodosztályban, a nyártól a vármegyei I-ben kezdik szereplésüket.

Boldoczki először 2011-ben kezdett dolgozni Adonyban a felnőttekkel, majd az Acélvárosba került, az utánpótlásba. Tíz év elteltével, 2021 augusztusában vette át ismét a községi egylet vezetését, valamint az utánpótlásgárdák felügyeletével is megbízták. A felnőttek sikeressége mellett végig hittek a helyi, saját nevelésű fiatalok szerepeltetésében is a korosztályos együttesekben. Az első két évben nem értek el zengzetes sikereket, de a harmadik esztendőben beérett a közös munka gyümölcse. Meghatározó fiatalokat is igazoltak, végül meggyőző fölénnyel szerezték meg a felnőtteknél az aranyérmet, ami külön öröm, hogy a gárda hetven százalékát helyi fiatalok alkották. A csapat átlagéletkora 24 év volt,

Boldoczki május végén töltötte be 65. életévét, mégis kiválóan szót értett a negyven évvel fiatalabbakkal.

A következő szezontól az utánpótlást már nem felügyeli, csak az első csapatra koncentrál.

– Meglepetés volt a díj, nem számoltam vele, de természetesen nagyon örültem neki. Mindig jól esik, ha elismerik az ember munkáját, edzőként ez az első elismerésem. A bajnokságot magabiztosan, több mint tízpontos előnnyel nyertük, azzal dőlt el, hogy a zárás előtt négy fordulóval remek meccsen, 3–2-re nyertünk Baracson, megléptünk kilenc ponttal.

Egységesek voltunk, a fiatalok nagyon akarták a sikert, nagy öröm, hogy nyártól a vármegyei első vonalban szerepelhetünk, ehhez megkaptuk a megfelelő támogatást

– mondta az ünnepelt a ceremóniát követően.

Az Adony utoljára huszonnyolc éve nyert aranyat, akkor a megyei első osztályban diadalmaskodott, feljutottak az NB III-ba, ahol egy évet töltöttek. Azóta a legfényesebb érem nem került a helyi labdarúgók nyakába.

A fair play-versenyben az öregfiúknál a keleti csoportban a Baracs gárdája volt ismét a legsportszerűbb, az U13-as csapatoknál keleten a Nagyvenyim, az U15-ös korosztályban, a felsőházban pedig a Rácalmás. Az U16-os sportszerűségi versenyben, délen a KK Grain-Mezőfalva bizonyult a legjobbnak, a Fejér vármegyei harmadosztályban, a déli csoportban a felnőtteknél pedig a Kulcs gárdája. Az U14-es bajnokságban a lányoknál a Rácalmás lett az ezüstérmes, az öregfiúk-bajnokság keleti csoportjában a Pákozd mögött a második helyre a Baracs futott be, megelőzve az agárdiakat. Az U19-es bajnokságban, a déli csoportban a bronzérmes Kisláng előtt a Baracs futott be a második helyre, a győzelmet a KK Grain-Mezőfalva szerezte meg. A vármegyei másodosztályban a felnőtteknél a Nagykarácsony lett a bronzérmes, ezüstös a Baracs, a győztesnek járó serleget pedig az adonyiak vihették haza.

A baracsi klubot immár húsz éve rendkívül elszántan irányító elnök, Fehérvári József érthetően elégedetten fogadta a gratulációkat.

– A felnőttcsapatunk sokáig harcban volt az Adonnyal az aranyéremért, a hazai vereség megpecsételte a sorsunkat, a rivális jobb csapatot alkotott, megérdemelten szerezték meg a legfényesebb medált. Számunkra az ezüst is nagy siker, egy ponttal sikerült megelőznünk a jól küzdő Nagykarácsonyt.

A szezonnal nagyon elégedett vagyok, ezüst eső hullott ránk a fehérvári díjátadón, minket szólítottak legtöbbször a pódiumhoz, ami komoly fegyvertény egy 3600 lelket számláló település életében.

- Az U19-es brigádunk második lett, többi csapatunk is a különböző tornákon, bajnokságokban eredményesen szerepelt, fontos, hogy U15-ös gárdáink is szépen alakulnak, fejlődnek. A felnőtt lányok a megyei bajnokságban bronzérmesek lettek, ami szintén siker, az öregfiúk megnyerte a sportszerűségi versenyt, zsinórban negyedszer, a bajnokságban pedig második helyen zárt. Tehát három ezüst mellett egy bronzzal fejeztük be a pontvadászatokat. Az utánpótlásbázisunkat folyamatosan szélesítjük, egyre több gyerek szerepel nálunk az U7-es, U9-es és U11-es korosztályban, sok óvodás is rúgja nálunk a labdát, természetesen szeretnénk mindannyiukat megtartani a labdarúgásban – értékelt Fehérvári József.