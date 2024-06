A szövetség tájékoztatása alapján csupán egyetlen kérdés maradt: a női négyes tekintetében még nem dőlt el, hogy Csipes Tamara, Fojt Sára és Gazsó Alida Dóra mellett Pupp Noémi, vagy Lucz Anna lesz az egység negyedik tagja. Csipes és Gazsó egyébként három számban állhat rajthoz Párizsban, a hatszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta viszont nincs ott a keretben.

- Egy kérdés maradt, hogy Lucz Anna, vagy Pupp Noémi fog-e ülni majd a négyesben. Ugye ezt fogadta el az elnökség és ennek közeljövőben pontot kell tenni a végére. A két edzővel egyeztetve meg kell rendezni ezt a szétlövést és utána fog véglegessé válni a csapat – fogalmazott a szövetségi kapitány a szövetség honlapján.

Számunkra viszont a legfontosabb, ami jelen esetben már csak formalitás volt az elnökségi jóváhagyással, hogy a DKSE kenusa, Hajdu Jonatán is indulhat az ötkarikás játékokon.

Ugyanis férfi kenuban már a válogatóversenyeket követően biztossá vált, hogy ezer egyesben Tokió után, Párizsban is Adolf Balázs és Fejes Dániel képviselheti a magyar színeket. Adolf ötszáz párosban pedig Hajdu Jonatánnal is rajthoz áll. Egységük megnyerte mindkét hazai válogatót, bronzérmes lett a szegedi világkupán, valamint most vasárnap negyedikként zárt a szintén Szegeden rendezett Európa-bajnokságon.

Az induló csapat névsorát az elnökség elfogadta, Hüttner Csaba pedig az alábbiak szerint tervezi nevezni a versenyzőket

Férfi kajak

K-1 1000 méter: Kopasz Bálint; Varga Ádám.

K-2 500 méter: Nádas Bence, Tótka Sándor.

K-4 500 méter: Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor.

Női kajak

K-1 500 méter: Csipes Tamara; Gazsó Alida Dóra.

K-2 500 méter: Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara; Lucz Anna/Pupp Noémi, Fojt Sára.

K-4 500 méter: Lucz Anna/Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra.

Férfi kenu

C-1 1000 méter: Adolf Balázs; Fejes Dániel.

C-2 500 méter: Adolf Balázs, Hajdu Jonatán.

Női kenu

C-1 200 méter: Takács Kincső; Kiss Ágnes.

C-2 500 méter: Kiss Ágnes, Nagy Bianka.

Technikai tartalékok: Kurucz Levente, Opavszky Márk, Szántói-Szabó Tamás, Bragato Giada, Balla Virág, Benkucs Kíra, Kollár Kristóf, Lucz Anna/Pupp Noémi.