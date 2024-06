Nem mindennapi posztot tett közzé közösségi oldalán az FC Dunaföldvár, az NB III-ban szereplő klub ezen keresztül szeretne játékosokat toborozni felnőttcsapatába. Mint írják, olyan labdarúgók jelentkezésék várják, akik érzik magukban az ambíciót és szeretné megmérettetni magát a magyar harmadosztályban, írja a teol.hu.

Varga Balázs a megyei I. osztályt megnyerve, majd az osztályozón a Semjénházát kiütve juttatta fel huszonöt év után a klubot az NB III-ba, ahol újoncként sokáig versenyben volt a dobogóért, végül az ötödik helyen végzett, amivel történelmet írt.

A szezon végén komoly anyagi nehézségekkel küzdött a gárda, emiatt az NB III-as keret valamennyi tagját kénytelen volt elengedni – nem is maradt senki a bravúrcsapatból. Sajnos nem jöttek be a földvári klub tervei, hiába szerepeltek a várakozások felett, a nagyobb szponzorok nem álltak a csapat mögé, mondta el hírportálunknak Lesnyik Gábor klubigazgató, aki hozzátette azt is, hogy a játékosaik felé fennálló tartozásaikat ki fogják egyenlíteni.

Lesnyik Gábor úgy fogalmazott, hogy az NB III-as szereplést semmiképp sem akarták elengedni, ha már megdolgoztak érte. Most új alapokra helyezik a földvári focit, többségében olyan fiatalokkal, akik rutint szerezhetnek ebben a szezonban, s a hirdetésre olyan játékosok jelentkezését várják, akik meg akarják mutatni, hogy több van bennünk – számukra akár ugródeszka is lehet ez az NB III-as kaland.

Lesnyik Gábor elárulta azt is, hogy távozik a vezetőedző, Varga Balázs is. Vele kapcsolatban hírportálunk úgy értesült, hogy a Majosi SE-nél folytatja (ahonnan távozott Csillag László), de hivatalos bejelentés ezzel kapcsolatban még nincs. Kerestük a majosi vezetőket is, akik nem cáfolták, de nem is erősítették meg értesüléseinket, s azt ígérték, hogy pár napon belül bejelentik az új edző személyét.

A 2024/2025-ös bajnokságban így öt Tolna vármegyei csapat vág majd neki, a Paksi FC II, a Szekszárdi UFC, a Majosi SE és az FC Dunaföldvár mellett újoncként, az NB III-as ligába tizenkét év után visszatérő Bonyhád VLC is megméreti magát.