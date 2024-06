A nyári hónapok alapvetően nem a jégkorongról szólnak, de ez nem jelenti azt, hogy a klubok életében ne történjen rendszeresen valami. Az utóbbi hetekben mi is beszámoltunk a Dunaújvárosi Acélbikák átigazolásairól, a távozó játékosokról. Most pedig megvan egy felkészülési mérkőzés időpontja is. A magyar bajnoki címvédő Ferencváros-Telekom augusztus 27-én kedden a Dunaújvárosi Jégcsarnokban méri össze erejét a házigazda Acélbikákkal.