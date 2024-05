Mint ismert, 2-1-es összesítéssel az Eger nyerte meg a párharcot, így Dunaújvárosban ünnepelhette és vehette át bronzérmét.

Vad Lajos, a DFVE vezetőedzője azt mondta, minden gratulációja az Egernek, mert kétszer is nyerni tudtak Dunaújvárosban.

– Az utolsó meccsen az első negyedben hiába vezettünk 3–1-re, az még nagyon korai szakasza egy találkozónak, volt még három hátra...

A nyolc hónap munka, amit beletettünk, pont ennyire lett elég. Egy csapat, hogy tényleg összeérjen és sikeres legyen, legalább három éves ciklus. Sokan már azt is megkérdőjelezték a szezon előtt, egyáltalán bejutunk-e a négy közé.

- Bejutottunk, de lássuk be, ez negyedik hely a realitás. Még mindig sok fejlődni valója van az együttesnek és az egyéneknek is. Most is kritikus szituációkban, a szépen kidolgozott helyzeteket rontottunk el. Azonban jó a befejezéshez idő és rutin kell, sok a fiatalunk. Persze, volt berezelés is, de ez teljesen normális ilyenkor. Az Eger ahogy átvette a vezetést, onnan már nem volt kérdés a győzelmük – nyilatkozta.

Vad Lajos számára ez volt az utolsó mérkőzés a DFVE kispadján, az itt töltött idejéről röviden azt mondta, nagyon sok értékes embert ismert meg Dunaújvárosban és a női vízilabdában az egy szezon alatt. Jó érzésekkel távozik, nincs benne hiányérzet, amit tudott, úgy érzi megpróbálta átadni. S pár újdonságot talán sikerült mutatnia is.

Az Eger szakvezetője, dr. Sike József azon a véleményen volt, ünnepnek kell lenni, amikor játszik valaki a bronzért.

– Tavaly megtudtam azt, mit jelent, ha valaki bajnok, de minden csoda három napig tart. Erről az eredményről pedig lehet jövőre már senki nem tudja, ki volt a harmadik a bajnokságban.

Ez nem von le semmit abból, hogy mindkét csapat dicséretet érdemel, tényleg a végletekig harcolt két teljesen egyforma együttes, azonos stílussal.

Dr. Sike József

Fotó: LI

- Olyan nüanszokon múlt, hogy melyik csapatból ki kelt fel jobban, vagy itta meg a kávéját. Egerben kikaptunk, ahol Dobi szórt meg minket, az utolsó meccsen meg Bolsairo szerzett négy gólt nálunk, aki lehet az összes meccsen kettőt sem a Dunaújváros ellen. Azért vagyunk büszkék, mert a csapatunk bajnoki cím után nyolc helyen változott a szezonra, s olyan játékosokkal tudtunk feljönni, akik a kilencedik, tizedik helyezett kluboktól igazoltak hozzánk. Újvárosban is mindenki látta, hogy a tizenhét éves Torma Luca milyen teljesítmény nyújtott a kapuban.

Sike József kiemelte, semmi szégyenkeznivalója nincs a Dunaújvárosnak, neki sem lett volna, ha negyedikek, akkor is ugyanezt mondja.

– Attól már nem leszek jobb edző, hogy bronzérmes lettem, rosszabb sem, viszont annak örülök, hogy a csillogó szemek ott vannak a lányoknál, köztük a tizennyolc év alatti fiataloknak.