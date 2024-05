A Kohász közösségi oldalán jelentették be a hírt szombaton délután, hogy Török Fanni a továbbiakban is a dunaújvárosi klub színeiben játszik. A fiatal játékos idény közben érkezett kölcsönbe a Ferencvárostól, Krupják-Molnár Beatrix helyettesítésére. A 18 éves játékos, aki többek között 2022-ben Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) nyert a magyar serdülő válogatottal, februárban csatlakozott a csapathoz, akkor a klub vezetése megköszönte az FTC-nek, hogy ilyen rövid határidőn belül a segítségükre voltak.

Török beilleszkedése remekül sikerült, tizenkét meccsen játszott a DKKA színeiben, ezeken húsz találatot szerzett. A szakvezetés minden követ megmozgatott, hogy Fanni Dunaújvárosban folytassa pályafutását, és sikerrel jártak, ugyanis a fiatal játékos további két évig piros-fehérben szerepel majd.

Ami a további hosszabbítókat illeti, az már korábban ismertté vált, hogy Borgyos Pannával is megszületett az egyesség a közös folytatásra vonatkozóan. A több poszton is bevethető játékos egy évre írt alá, ráadásul szerződésben szerepel egy további opcionális év is. Szintén ismert már Szalai Babett és Oguntoye Viktória hosszabbítása, illetve Lakatos Petráé is.

Ami az új igazolásokat illeti: két lengyel légiós is érkezik a dunaújvárosi egyesülethez. A jobbátlövő Paulina Masna Trawczynska helyére jön, aki hazájából, az MKS Lublintól teszi át a székhelyét Dunaújvárosba. A szintén lengyel beálló, Daria Somionka a cseh rekordbajnok Banik Most csapatától érkezik. Az irányító Kellermann Dóra és a balátlövő Gerháth Kincső az Érdtől igazol a Kohászhoz, illetve a klub történetének első francia játékosa személyében a balátlövő Déborah Kpodar érkezik még.

Trawczynska mellett távozik még kilenc év után Nick Viktória, továbbá Csáki Zsófi, Débora Moreno, Horváth Petra.