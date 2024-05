Közülük is a legnagyobb pakkal az Adony térhetett haza Kálozról, ahol a saját rekordját megdöntve, tizennyolc találatot ért el. Adony egyébként már a 23. fordulóban bajnokként ünnepelhetett Baracson. Most igazi örömfocit játszhatott.

Nagy versenyfutás volt a második helyért Baracs és Nagykarácsony között, amit a baracsiak nyertek, mivel a Nagykarácsony csak döntetlent játszott Seregélyesen. Az előző forduló két pont különbsége immáron négyre nőtt a Baracs javára, így Mergl István csapata az utolsó körben nem érheti utol riválisát. A matek szerint a Nagykarácsony még nem dőlhet hátra, mert a Polgárdi a kétpontos hátrányát ledolgozhatja a következő fordulóban, és odaérhet a harmadik helyre.

A középmezőnyben a Nagyvenyim a hétvégén befejezte a küzdelmeket, mert az utolsó körben pihenőnaposok. Az ötödik helyük viszont még nincs biztonságban, mert függhet a Beloiannisz – Baracs találkozó eredményétől. A mögöttük lévő együttesek közül csak az Előszállásnak van esélye eggyel feljebb tolni a pozícióját. A lista végén a Sárszentmihály és a Besnyő helyzete már nem változhat.

Előszállás – Nagyvenyim 0–2

Előszállás: Nagy, Mukli, Kovalovszky, Horváth, Nyári, Horváth, Szalai, Puskás, Németh, Horváth, Reichardt. Cserék: Gulyás, Felföldi, Garbacz, Kercza, Kovács, Bognár.

Nagyvenyim: Lukács, Máthé, Princz, Balogh, Slett, Szalai, Kővári, Gászler, Kovács, Cislo, Török. Csere: Biró.

Gólszerző: Balogh Dávid 2.

Ünnepélyes eseménnyel kezdődött a mérkőzés, az utoljára pályára lépő előszállási Reichardt Bálintot búcsúztatták el a társai.

Azután az első félidőben már megszületett a végeredmény. A 22. percben a kapu előtti kavarodásban a nagyvenyimi Balogh tolhatta a gólvonalon belülre a labdát 0–1. A 33. percben ismét Balogh szerzett találatot a vendégeknek és ezzel be is állította a végeredményt. Az előszállásiaknak csak helyzetük volt, de ahhoz szerencse nem társult.

Masinka Csaba, Előszállás: – Az első félidőben és a másodikban is megvoltak a helyzeteink. Sajnos be kell látnunk, hogy gólt rúgó csatár nélkül nem lehet győzni. Ezt bizonyítják a kidolgozott, de kihagyott helyzeteink is.

Vaskó József, Nagyvenyim: – Eléggé sok helyzetet elrontottunk. Néhol tetszetős játékkal már az első félidőben vezethettünk volna nagyobb különbséggel is. A relatív gólszegénységet inkább a csapatlétszám szűkösségére lehetne visszavezetni. Éppen ezért nem lehetett belenyúlni a felállásba, mivel egy cserével érkeztünk.

Káloz – Adony 0–18

Gólszerzők: Hamar Erik 5, Bognár Bence 3, Balogh Bálint 5, Krucsai Dániel 2, Virág Joakim, Hegedűs Róbert, Kaló Richárd.

Az első negyvenöt percben és a másodikban is kilencet vágott a Dunamenti csapat.

A forduló eredményei: Sárosd II – Polgárdi 3–5, Besnyő – Beloiannisz 2–5, Baracs – Sárszentmihály 2–1, Seregélyes – Nagykarácsony 3–3, Káloz – Adony 0–18, Előszállás – Nagyvenyim 0–2.