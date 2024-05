Ötszáz tornász versenyzett az országos döntőben, ahol egyéniben és csapatban is hirdettek országos bajnokokat. Az összes korosztályt megmozgató A kategóriás, vagyis egyesületi tagsággal rendelkező tornászok országos döntőjét két napon keresztül Budapesten rendezték meg a napokban.

A végső fináléra Fejér vármegyéből is sokan érkeztek, köszönhető a DKSE népes csapatának. Érdekesség, hogy a lányok ezúttal is jóval többen, nagyjából kétszer annyian voltak, mint a fiúk. Az eseményt, amelyet a Budapesti Diáksport Szövetség rendezett, Varga András, a Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagja nyitotta meg. Mint említettük, a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület fiataljai is ott voltak a mezőnyben, szintén iskolájukat képviselve. S ha már ott voltak, a klub és a szakosztály hírnevéhez méltóan teljesítettek, bajnoki címekkel és dobogós helyekkel térhettek haza.

A III.-IV. korcsoportan Tombor Anna Léna egyéniben és a csapattal is bronzérmet szerzett

Fotó: Magyar Diáksport Szövetség

Az I. korcsoportban a fiúknál a Heftner Zoltán, Vajk Belián, Gál Máté, Ellenberger Benett, Vajai Tamás, Herczog Donát alkotta Vasvári iskola csapata nyert. Vezetőjük Varga Gyula és Trenkáné Meleg Katalin volt a versenyen.

Egyéni összetettben is csak DKSE sportoló állhatott fel a dobogóra, Heftner Zoltán, Herczog Donát, Ellenberger Benett sorrendben. Vajai Tamás ötödik, Gál Máté hetedik, Vajk Belián tizenegyedik lett.

A lányoknál is a Vasvári együttese végzett az élen magabiztos előnnyel a Szeged előtt. A szerekhez Neuvirt Lara, Trenka Janka, Hajdu Olívia, Kutrovácz Lilla, Tóth-Pál Réka, Kálmán Szofia lépett. Vezetőjük Szántó Anna, Halász Tibor, Szőke Nóra, Trenkáné Meleg Katalin volt.

I. kcs: Neuvirt Lara, Trenka Janka, Hajdu Olívia, Kutrovácz Lilla, Tóth-Pál Réka, Kálmán Szofia és Szőke Nóra

Fotó: Magyar Diáksport Szövetség

Egyéniben ötödik helyezett lett Kutrovácz Lilla, hetedik Trenka Janka és Kálmán Szofia, kilencedik Neuvirt Lara, tizennegyedik Tóth-Pál Rebeka, tizenhetedik pedig Hajdu Olívia.

A II. kcs. küzdelmeiben szintén aranyérmet szerzett az Ágoston Szonja, Fehér Flóra, Szabó Blanka, Kaczkó-Dombovári Zora, László Vanessza, Vajai Gréta alkotta együttes. Vezető: Badics Réka, Hunyady-Turcsik István.

Egyéniben is taroltak a vasvárisok, Fehér, Vajai, Kaczko-Dombovári sorrendben állhattak a dobogóra, a negyedik hely holtversenyben Szabóé és Lászlóé lett, Ágoston tizedikként zárt.

Fiú egyéniben Zudor Zolta harmadik, Kálmán Máté pedig hatodik helyen zárt.

Zudor Zolta

Fotó: MDSZ

A III-IV. korcsoportos fiúknál is vasváris aranyérem született, Barcsi Kristóf, Bernáth Donát, Gulybán Erik, Karsai Zsombor révén, Varga Gyula vezetésével.

III.kcs: Barcsi Kristóf, Bernáth Donát, Gulybán Erik, Karsai Zsombor és Varga Gyula

Fotó: MDSZ

Egyéniben a IV. korcsoportban Szabó Emil (Dózsa iskola) bronzérmet szerzett.

A III.-IV. korcsoportban a lányoknál a Tombor Anna Léna, Kiss Federika Dóra, Kiss Nóra, Kálmán Olívia alkotta együttes bronzérmet szerzett. Egyéniben Tombor Léna Anna szintén harmadik lett.

Egyéniben az V-VI. korcsoport második helyét Csiki Zsófia (Széchenyi gimnázium) vívta ki.