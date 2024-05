Gólok hiányára nem panaszkodhattak a szurkolók a 25. fordulóban, hiszen ebből a szempontból bőséges volt a termés. Az más kérdés, hogy a rácalmási csapatnak hangzott fájón a meccs végi sípszó. Az 53. percig döntetlenre álló mérkőzést végül az ötödik helyen álló vendégek nyerték meg, és vihették haza a győzelemért járó pontokat.

Rácalmás – LMSK 2–3 (1–1)

Rácalmás: Hatvany – Nagy B., Pinte, Bartók, Balogh R., Suplicz, Kovács Zs., Hornyák, Molnár V., Homolya (Horváth 54.), Juhos.

A 19. percben a Rácalmás szerzett vezetést Bartók révén, majd a szünet előtti utolsó percben Sütő találatával egyenlített az LMSK. Három perc múlva újabb vendég gól landolt a rácalmási kapuban, Tóth iratkozott fel a góllövő listára. Az 53. percben Nagy még visszahozta a hazai pontszerzés reményét, 2–2-re állítva az eredményjelzőt, de Tóth második gólja a 74. percben vendégeknek hozta meg a győzelmet.

Kulcs – Nagylók 1–5 (0–4)

Kulcs: Murvai – Gallai, Godó (Herczog 80.), Ócsai N. (Ócsai G. 77.), Cseresnye, Balla, Kozma, Plézer (Seres 66.), Horváth, Kis-Szabó, Nyuli.

Nem volt szerencséje a kulcsiaknak sem a találkozón. Már az első játékrészben jelentős, négygólos előnyre tett szert a vendég Nagylók, tizenhárom perc után már kettővel vezetett a rivális. A kihívó helyzetre Cseresnye góljával érkezett a szépítő válasz az 51. percben. Ezzel azonban be is fejeződött a kulcsi feltámadás, végül a 85. percben Penzer még belőtte az ötödik vendég gólt és be is állította a végeredményt.

A 25. forduló további eredményei: Sárszentágota – Vajta 5-0, Kőszárhegy – Lajoskomárom II. 6-0, Szabadegyháza – Tác-Csősz 2-6. Kisláng – Cece 9-1, Dég – Alap 2-0.

A tabella pontjai szerint az első két helyen már nem lesz változás. Így a Kisláng az első. másodikként ünnepelhet a Lajoskomárom II. csapata. A harmadik helyen a Kőszárhegy és a Nagylók még helyet cserélhet. A Kulcs a tizenharmadik lett, a Rácalmás még feljöhet tizediknek.

A bajnokság állása