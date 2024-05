A hazaiak a kiesés elkerülése érdekében a győzelem reményében léptek pályára, a vendégek pedig szintén sikerrel szerették volna zárni az idényt, ugyanis a Kohásznak már csak egy meccse lesz utána, a Győr otthonában viszont ez nem realitás.

Kisvárda – DKKA 18–23 (10–9)

Kisvárda: Mátéfi D. – Akijama 5 (2), Karnik Sz. 2, Ajano, Szabó Lili, E. Novak 1 (1), Mérai 1. Csere: Siska 1, Juhász 4, Djatevszka 2, Roszoha 2, Kovalcsik B., Makó, Gém. Vezetőedző: Józsa Krisztián.

DKKA: Wéninger – Arany 7 (1), Trawczynska, Moreno 1, Nick, Borgyos, Paróczy 1 (1). Csere: Oguntoye (kapus) Szalai 7, Sallai N. 1, Nick 1, Bouti 1, Török 1, Horváth A. 2, Lakatos 1, Gajdos. Edzők: dr. Paic Róbert, Virág Roland.

Kiállítások: 12, illetve, 10 perc.

Hétméteresek: 5/3, illetve 2/2.

Az előző fordulóban a csarnokban kitört egy darab a parkettából mérkőzés közben, ezért a Vasas elleni találkozót a Szent László Gimnáziumban fejezte be a Kisvárda. Hét közben a sérült parkettát kicserélték és ezzel ismét alkalmassá vált a csarnok mérkőzés rendezésére.

Nem kezdődött gólzáporosan a találkozó, a 12. percben még csak 2-3 volt az állás. Nem sokkal később egyenlítettek, majd a vezetést is átvették a hazaiak, a DKKA közel tíz percig nem tudott betalálni, Mátéfi mindent védett a várdai kapuban. Ám a 20. percben még így is csak 5-3 volt az állás. A Kohász hosszú gólcsendjét Paróczy törte meg, majd Arany, Horváth, Lakatos és Szalai találatainak köszönhetően a vezetést is sikerült átvenni, de a félidőre mégis az ellenfél mehetett előnnyel.

Fordulás után egy darabig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Dunaújváros meglépett három góllal, Józsa Krisztián rögtön ki is kérte idejét. A rövid pauza azonban érdemben nem változtatott a játék menetén, így a 43. percben harmadszor is magához rendelte övéit. Ezt követően nem nyílt tovább az olló, állandósult a Dunaújváros három-négy gólos vezetése. Wéninger parádésan védett, az utolsó öt percre fordulva már hat góllal vezetett a DKKA, így ekkor már nem fenyegette semmi győzelmüket.

Józsa Krisztián: – Nagyon nagy esélyt szalasztottunk el, mert ezt a mérkőzést hazai pályán meg kellett volna nyernünk, ez azonban tizenhat kihagyott totál ziccerrel törvényszerű, hogy nem sikerült. Voltak lehetőségeink, hogy eldöntsük a találkozót, nagyon bosszant, hogy nem éltünk vele.

Szerdán Békéscsabán egy újabb élet-halál mérkőzés vár ránk.

Dr. Paic Róbert: – Két különböző félidőt játszottunk. Az elsőben óriási csata volt, de sok volt a hiba, viszont a kapusok parádéztak. Az első tíz percben megilletődötten és lassan kezdtünk. A második félidőre összeszedtük magunkat, főleg védekezésben, a nyolc kapott gól önmagért beszél.

A kapusteljesítményünk továbbra is kiemelkedő volt, viszont támadásban felgyorsultunk, kevesebbet is hibáztunk, és ez döntött a mi javunkra. Nagyon összeállt a csapatunk, látványos és küzdelmes rangadó volt.

Arany Rebeka szerint nagyon férfias meccs volt, mert nagyon sok kiállítást ítéltek a játékvezetők. – A meccset nagyon rosszul kezdtük, talán izgultunk is. Alexandra tartotta szorosan az állást. A szünet után nagyon jól összeállt a védekezés, egyre jobban felpörögtünk és ezzel domináltunk. Le a kalappal a lányok előtt. Már csak egy találkozónk van hátra, de az örömjáték kell legyen részünkről.

További eredmények: Budaörs – DVSC 26–37, FTC – Alba Fehérvár 39–26 (amennyiben az FTC szerdán a Vasas SC otthonában is nyer, biztosítja bajnoki címét), Győr – Vasas 41–22, Kozármisleny – Békéscsaba 25–28, Vác – Mosonmagyaróvár 24–30. Az MTK - NEKA mérkőzést vasárnap este rendezik meg.

A bajnokság állása