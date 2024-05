Az Adonynál jobban ment a játék a dobogóesélyes Nagyvenyimnek. Óriási csatában Seregélyesen vívták ki a győzelmet és vihették haza a három pontot. A másik érdekessége a hétvégi fordulónak, hogy a Beloiannisz – Nagykarácsony mérkőzés kivételével minden otthon játszó csapat egyformán három gólt rúgott.

Baracs – Előszállás 3–0 (1-0)

Baracs: Tóth – Hepp (Fejes 60.), Áldott, Deli (Fejes 86.), Nagy (Kozma 83.), Badi, Fülöp, Kiss (Sbihi 32.), Palkó, Huber, Éliás.

Előszállás: Nagy – Mukli, Kovalovszky, Horváth, Nyári, Balogh, Béres, Garbacz, Puskás (Gulyás 74.), Szalai (Bognár 74.), Bozsoki (Reichardt 74.).

Az első félidőben még hősiesen helytálltak a vendégek a bajnoki címért harcban lévő hazaiakkal szemben. A 14. percben Huber csípett el egy eltévesztett átadást az előszállási kapu előtt 20 méterre. Lecselezve a rárontó középpályásokat, végül két húzás után kilőtte Nagy Gábor kapuját és vezetést szerzett a Baracsnak.

A pihenőt követően nem sokat kellett várni az újabb hazai gólra. A 49. percben Áldott is feliratkozott a gólszerzők közé. A mérkőzés végén még Sbihi is eredményes volt, így a Baracs megérdemelten tartotta otthon a három pontot. Sajnos egy sérülés is történt az előszállásiaknál, Balogh Dánielt vitte el a mentő súlyos lábsérüléssel. (Lapunk is minél előbbi felépülést kíván a sérült játékosnak!)

Baracs, Körmendi Zsolt: – Az első félidei játékunk finoman szólva csalódást keltő volt, hiába vezettünk. A szünetben megbeszéltük a hibákat és a második félidő már jobban sikerült. Megérdemelten gyűjtöttük be a három pontot.

Előszállás, Masinka Csaba: – Volt helyzetünk, de ezeket nem érvényesítettük. Ráadásul Balogh sérülése után már emberhátrányban voltunk az utolsó tíz percre.

Seregélyes – Nagyvenyim 3–4 (0-1)

Nagyvenyim: Lukács – Fekete, Princz, Balogh, Slett, Krsitóf, Pinczési, Kővári (Furuglyás 90.), Gászler, Cislo, Varga (Czékmán 73.), Török.

Kiállítva: Závotka (85.).

Az első félidei nagyvenyimi vezetés - gólszerző Fekete - után továbbra is Vaskó József gárdája uralta a mérkőzést. Az 56. percben Slett, a 65. percben Balogh is betalált a kapuba. A későn ébredő Seregélyes a 66. percben tudott csak válaszolni Kű révén. Egy kicsit megzavarhatta a venyimi csapatot a szépítő gól, és a 77. percben ismét Kű vette tűz alá a venyimi kaput, és ezzel 2-3-ra javította a mérkőzés állását. A 82. percben Princz fejezte be a vendégek gólgyártást, Dancsnak már csak szorosabbá sikerült tennie a meccset rá két percre, de ez a nagyvenyimi győzelmet nem befolyásolhatta.

Beloiannisz – Nagykarácsony 1-1 (0-0)

Nagykarácsony: Miklós - Szabó Sz., Szabó J., Kovács D., Varga (Horváth 20.), Nagy (Demeter 62.), Rezes, Mohácsi, Horváth B., Jákli, Gráczer.

Gólszerző: Kovács (66.), illetve Jákli (91.).

A forduló rangadóját az éllovas, eddig veretlen Adony vívta a harmadik Polgárdi ellen. S nagyon korán nehéz helyzetbe kerültek a vendégek Budai gyors kiállítása miatt. Végül a hazaiak elvették a vendégek veretlenségét, akiket három pontra megközelített a Baracs, igaz, egy mérkőzéssel többet játszottak.

Polgárdi – Adony 3-0 (1-0)

Adony: Takács - Budai, Hamar (Krucsai 78.), Virág (Györki 84.), Tóth, Balogh, Bagóczki, Holentoner, Bognár (Fábián 56.), Kaló, Tatár.

Kiállítva: Budai (15.).

Gólszerző: Borbás (5.), Baranyai (61.), Nánai (72.).

A további eredmények: Sárosd II. – Sárszentmihály-Masterplast 3-2, ,, Káloz – Aba Sárvíz 3-2.

A bajnokság állása