A Kohász közösségi oldalának beszámolója szerint távozik az együttestől a szezon végén az átlövő Csáki Zsófi, aki erre az idényre érkezett Dunújvárosba. Viszont továbbra is ebben a mezben láthatjuk Borgyos Pannát, akivel megszületett az egyesség a közös folytatásra vonatkozóan. A több poszton is bevethető játékos egy évre írt alá, ráadásul szerződésben szerepel egy további opcionális év is.

A Kohász már korábban bejelentette Szalai Babett és Oguntoye Viktória hosszabbítását, illetve Lakatos Petráét. Ami az új igazolásokat illeti: két lengyel légiós is érkezik a dunaújvárosi egyesülethez. A jobbátlövő Paulina Masna Trawczynska helyére jön, aki hazájából, az MKS Lublintól teszi át a székhelyét Dunaújvárosba. A szintén lengyel beálló, Daria Somionka a cseh rekordbajnok Banik Most csapatától érkezik. Az irányító Kellermann Dóra és a balátlövő Gerháth Kincső az Érdtől igazol a Kohászhoz, legutóbb pedig a klub történetének első francia játékosát, a balátlövő Déborah Kpodart jelentették be.

A távozók között van Csáki mellett Trawczynska, a portugál Moreno, Horváth Petra és Nick Viktória.