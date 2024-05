Már rögtön a negyeddöntőben kemény csata várt a dunaújvárosi lányokra. A Szentes elleni összecsapás 10-9-re állt három negyed után, ám a szentesiek egy 3-0-ás negyeddel lezárták a találkozót. Ezután Pierre Mahieu együttese az ötödik–nyolcadik helyért játszhatott a folytatásban.

Itt előbb a Központi Sportiskola 11–2-re verte a Tatabányát, a Ferencváros pedig 11–7-re a dunaújvárosiakat. A DFVE a hetedik helyért a Tatabányával játszott, 10–9-re nyert, így az összesítésben a hetedik helyet szerezte meg a népligeti uszodában megrendezett eseményen.

A fináléval kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a korosztályos bajnokságok nyolcas döntőiben egy gárda sem aratott olyan fölényes diadalt, mint az UVSE ifjúsági lánycsapata: három nap alatt ötvenkilenc gólt szereztek a lilák, a negyeddöntőt 21-6-ra, az elődöntőt 17-8-ra, a döntőt pedig 21-10-re nyerték meg, utóbbit az Eger ellen. A bronzérem a BVSC-é lett. Mindez azt jelenti, hogy az UVSE a felnőtt bajnoki cím mellett az ifjúsági és a serdülő pontvadászatot is megnyerte, ami tökéletesen illusztrálja, hogy a női szakágban a lilák milyen elképesztően sikeresek.

Ha a dunaújvárosi lányok egész éves szereplését nézzük, azt kell, hogy mondjuk, a hetedik hely körülbelül az, ahol ebben a bajnokságban a helyükön voltak. Mert nézzük csak! A DFVE az alapszakaszban csoportjában a negyedik helyen zárt tizenöt ponttal. A másik ágon a Szentes szintén tizenöt pontot gyűjtött be. Azután a bajnokság középszakaszában a felsőházban is a hetedik lett a dunaújvárosi alakulat. A bajnoki nyolcas döntőbe pedig úgy került be a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, hogy a play-off-kvalifikációban a Polo SC-t búcsúztatta.