A Dunaújvárosi KSE végül négy dobogós hellyel, közte két aranyéremmel zárt. A DKSE küldöttségét harmincöten alkották a népes mezőnyben, akik több finalista szereplés mellett négy érmet is szereztek. Bajnok lett K-1 U15 női serdülő 15 kilométeren Bebők Lara. Ugyanebben a korosztályban a kajak kettesek mezőnyében pedig Blényesi Rékával szerzett aranyérmet. U15 15km-en Katona Réka ezüstérmes lett. A negyedik dobogós Molnár Linda, ő bronzérmet szerzett U13 10 kilométeren.

Fotó: DKSE

A DKSE további eredményei

K-1 női serdülő U15 15km döntő I.: 12. Molnár Panna, 19. Blényesi Réka (rajtnál borult, de végig küzdötte a távot.)

K-1 női serdülő U15 15km döntő II.: 5. Mészáros Enikő, 7. Blényesi Luca. C-2 férfi serdülő U16 15km: 4. Dohárszki Ábel, Györkő Huba. K-2 női U16 15km: 6. Mohács Karolina, Szilasi Tímea. C-1 férfi U17-18 14,5km: 8. Slihoczki Dániel. C-1 férfi U17-18 15km (síkvíz): 18. Kiss Levente. K-1 férfi U15 15km döntő I.: 21. Bocskai Olivér. K-2 női U15 15km: 4. Blényesi Luca, Mészáros Enikő. K-1 férfi U16 15km döntő I.: 10. Kobzos Keán.

Fotó: DKSE

C-1 férfi U16 15km: 11. Dohárszki Ábel, 12. Györkő Huba, 13. Csernák Attila. K-1 férfi kölyök U14 10km döntő I.: 15. Varga Dominik. K-1 női U16 15km döntő I.: 19. Mohács Karolina, 25. Kovács Boglárka, 36. Szabó Bernadett. K-1 női kölyök U14 10km döntő I.: 19. Mészáros Mira. C-1 férfi U15 15km: 24. Faragó Szabolcs, 25. Slihoczki Vince. K-1 férfi U17-18 21km (síkvíz): 35. Katona Benedek. MK-2 női U13 10km: 4. Csizmadia Kíra, Vincze Fanni. C-1 női U14 5km: 4. Csernák Lili. MK-4 férfi U12 5km: 7. Dencsik-Fuchs Heindall, Györkő Soma, Lázár Viktor, Keresztes-Árva Csombor.

K-1 női U13 10km: 9. Bebők Kitti. MK-1 férfi U13 10km: 10. Kovács Milán. MK-1 női U12 5km: 19. Szinyicska Mia. MK-2 férfi U13 10km: 30. Ponyikarov Zakhar, Csizmadia Kornél.

A Rácalmásnak is jutott aranyérem

A Rácalmás Sportegyesület öt sportolóval képviseltette magát, közülük Poszpischil Luca érte el a legjobb eredményt, aki aranyérmes lett C-1 U15 10 km-en.

További eredményeik: C-2 U15-16 10 km: 8. Partizer Maja, Poszpischil Luca. PC-2 U13 10 km: 5. Lisztmajer Henrik, Kasos Áron. C-1 férfi U14 10 km: 16. Tóth Ákos.

Két bajnokot adott a dunaföldvári klub

A szomszédos Dunaföldvár fiataljai is rajthoz álltak. A földváriak remekeltek, hiszen két korosztályban is elhozták a bajnoki címet. MC-1-ben 5 kilométeren U11-ben Szabó András Zotmund szerzett aranyérmet, U12-ben pedig Bakcsi Zalán. Előbbiben ráadásul az ezüst is Dunaföldváron landolt, Viczai János jóvoltából.

Fotó: DKKE

További eredmények: MC-1 női U12 5 km: 3. Futó Dorka. PC-2 U10-12 5 km: 6. Szászvári Dániel, Vörös Patrik. MC-1 U12 5 km: 8. Paréj Milán. PC-2 U13 10 km: 8. Lajkó Ferenc, Jákli Péter. TC-4 U10-12 5 km: 8. Soós Zoé, Miklán Zalán, Horváth András, Vászon Bence Jenő. C-1 U13 10 km: 16. Nagy Bence Gábor.

Az éremtáblázaton a DKKE holtversenyben 13. lett a DKSE-vel, ami hatalmas siker egy ilyen kis egyesülettől.

Szintén ekkor rendezték meg a SUP hosszútáv kupát. Eredmények. Serdülő férfi 5km: 1. Kiss Domán Lajos, 3. Miklán Tamás, 4. Nikl Olivér, 5. Futó Máté. Serdülő női 5km: 2. Korsós Alexa. Ifjúsági 10 km: 2. Jákli András.