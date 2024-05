Az előző fordulóban Vácott szűk, háromgólos vereséget szenvedett a dunaújvárosi csapat úgy, hogy csak a hajrában elkövetett hibák miatt kapott ki. – Amennyiben a Kisvárda ellen is ilyen elánnal játszunk és pluszban kicsit javítunk a helyzetkihasználáson, akkor biztos, hogy jó eredményt tudunk elérni – vetítette előre dr. Paic Róbert, a Kohász edzőpárosának egyik tagja.

A DKKA jelenleg a nyolcadik helyen áll, matematikailag az előtte álló MTK-t még be tudja fogni, de ahhoz a fővárosiaknak mindhárom hátralévő meccsüket el kell veszíteni, a Kohásznak meg mindkettőt nyerni. Erre viszont vajmi kevés az esély. A Kisvárda számára nagyon fontos lesz ez a találkozó, nekik is három meccsük van hátra, viszont még nem biztosították be a biztos bennmaradásukat. Azonban ehhez tettek egy lépést az előző körben, amikor hat vesztes mérkőzésből álló szériát tört meg a csapat a Vasas elleni négygólos győzelemmel. A találkozó arról maradt emlékezetes, hogy menet közben beszakadt a parketta, amit nem tudtak megjavítani, így a kisvárdai gimnázium tornatermében játszották le a hátralévő időt.

A klub honlapjának e heti közlése szerint a javítási munkálatok folyamatban voltak, amennyben mégsem sikerül helyreállítani az eredeti állapotot, akkor hitelesítik az NBI-re a Szent László Gimnázium tornatermét és ott fogadják szombaton a Dunaújváros csapatát.

A 24. forduló további párosítása: Budaörs - DVSC, Ferencváros - Alba Fehérvár, Győr - Vasas, Kozármisleny - Békéscsaba, Vác - Mosonmagyaróvár, MTK - NEKA.

