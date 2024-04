A sorozatot a Dunaújváros kezdte hat hozott ponttal az élen, ezzel szemben négy ­meccs után az első helyen a Mad Dogs Viadukt SE áll tizenhat ponttal, őket a DF követi tizenkettővel, a harmadik helyen a most érkező Tihany tanyázik tizeneggyel, majd a két érdi csapat zárja a tabellát.

Hogy miből gondoljuk a felfokozott hangulatot a mai találkozóra? A két csapat legutóbbi mérkőzésén született, az újvárosiak számára elszomorító eredményből. Akkor a szurkolók nyugodtan várták mérkőzés eredményét, hiszen nem alulértékelve a Tihany csapatát, de bőven ütősebbnek képzelték a saját csapatukat. Ezzel szemben 1–0-s vereséggel térhettek haza.

Tóth Árpád a dunaújvárosiak edzője akkor is önkritikusan nyilatkozott: – Bár a létszámban megvoltunk, de így is hiányzott három-négy emberünk. Ahogy máskor, most is sportszerű meccset játszottunk a Tihannyal. Sajnos a kapusuk nagyon jó napot fogott ki, illetve sokszor rossz döntést hoztunk a befejezéseknél.

Az akarással nem volt gond, helyzetünk bőven akadt, viszont gól nélkül nehéz mérkőzést nyerni.

– Hiányzott egy-két kimagasló teljesítmény!

Ugye milyen egyszerű játék a futsal is?!

A fentiekből okulva kérjük szépen, hogy a keretből legalább néhányan rázzák meg magukat, és hozzanak ki magukból az adott napon kimagasló teljesítményt. Hogy aztán a példaként emlegetett Ivacs Gábor, Varga Milán, Kuti András, Vincze Dezső, Szili Szabolcs és Németh Tamás közül kik állnak az élre, az már mindegy, akár valamennyien hozhatják a legjobb formájukat!

Úgy szelíden, csendesen, bónuszként azért azt még hozzátenném, hogy innentől fogadjanak szót Cseresnyés Alex kapusnak, mert a kettő az egyben, pláne a három az egy ellen kapura törő ellenfelekkel szemben esélyesebb lehetne ő, és a váltótársa is.

Az alsóház állása