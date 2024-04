Az élvonalbeli rangadón az első helyen álló Kisláng megosztozott a pontokon a második Lajoskomárom II.–vel. Szintén rangadót játszott a harmadik, negyedik helyen álló Nagylók és Kőszárhegy. Utóbbiak 4–1-re kikaptak és ezzel átadták a dobogó alsó fokát ellenfelüknek.

Nagyot ment a hétvégén az alsóházi Rácalmás csapata is.

A Duna-mentiek a második tavaszi győzelmüket abszolválták. A pontszerzésük azért is óriási fegyvertény, mivel a Dég a hetedik helyen a középmezőny stabil csapata.

Dég – Rácalmás 1–2 (0–0)

Rácalmás: Farkas – Nagy, Pinte, Balogh, Juhos, Morva, Kovács, Hornyák, Molnár, Homolya, Hatvany (Horváth R. 85.).

Gólnélküli első félidőt követően a sípszó utáni percekben már megérkeztek az első találatok. A 49.-ben a vendégektől Kovács zörgette a dégi hálót, majd rá egy percre már érkezett is a válasz a másik csapat Kovácsától. A 76. percben Morva volt eredményes a Rácalmástól és ezzel beállította a végeredményt. Sikerével maradt tizenegyedik a csapat, miután az előtte állók is nyertek, de közelebb zárkózott a középmezőnyhöz.

A másik városközeli együttesnek, az utolsó előtti helyen álló Kulcsnak már nem ment a szomszédjához hasonlóan jól az alsóházi rangadón.

Kulcs – Tác-Csősz 1–2 (0–2)

Kulcs: Virág – Gallai, Ócsai G. (Herczog 70.), Szekszárdi, Kozma, Ócsai N., Pasqualini, Antal, Plézer, Kis-Szabó, Seres.

Az első félidei, kétgólos hátrányt a szünet után már nem tudta ledolgozni a kulcsi alakulat. Pasqúalini a 82. percben még szépített, de ezzel csak a hazai közönség fájdalmát enyhíthette, a három pont sorsát már nem befolyásolhatta.

A bajnokság állása