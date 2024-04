A táblázatból kiolvasható, hogy tovább zakatol a listavezető Máv Előre szerelvénye, mert már tíz pont az előnyük. A dobogón második Sárbogárd alaposan odapörkölt az utolsó előtti Enyingnek, tizenegy gólt lőttek a nem éppen szerény vendégeskedésben. A többi találkozó mind a sorrendiség győzelmét hozta.

Nagyon mély gödörből mászott ki Villám Balázs együttese a negyedik helyezett Tóvill- Kápolnásnyék elleni bravúros döntetlennel. A játék és a helyzetek alapján az első félidőben akár nyerhetett is volna a hazai csapat. Ennek ellenére az eredményjelző tábla a szünetben döntetlent mutatott. A második félidőben sokat támadtak a vendégek, melynek során egy büntetőt is értékesítettek. A Mezőfalva azonban nem adta fel, és a mérkőzés végéig foggal, körömmel harcolt. Végül Villámék a 89. percben hozták vissza a hazai szurkolók reményét, hogy van létjogosultságuk az első osztályban.

KK Grain Kft-Mezőfalva – Tóvill-Kápolnásnyék 2-2 (1-1)

Mezőfalva: Kovács Á. - Sági, Balázs, Villám, Török, Rakonczai (Gertner 86.), Márki (Rózsahegyi 76.), Németh, Mekota, Kovács K. (Németh B. 46.), Morár.

Mezőfalva behúzta a féket az élmezőnyhöz tartozó ellenfelének

A 38. percben egy védelmi hibából, eladott labdából szereztek vezetést a vizitálók. A 45. percben egy szöglet után Balázs fejesével egalizálta a mérkőzés állását. A szünetet követően a 60. percben büntetőhöz jutott a Tóvill, Zsigmond lövését az ellenoldalra elvetődő Kovács nem védhette. A mérkőzés azonban még tartogatott izgalmakat. A számtalan vendég helyzet mellett a Mezőfalva is többször veszélyeztette a Kápolnásnyék kapuját. A 89. percben a játékosedző, Villám kapott remek labdát a jobb oldalon, és beívelésére többen is rámozdultak a vendég kapu előtt. A hálóőr kétszer is kiejtette kezéből a labdát, végül Mekota vágta léc alá és ezzel be is állította a végeredményt.

Villám Balázs így látta a mérkőzést:

Természetesen gratulálok a csapatomnak, hiszen óriási mély gödörből álltunk talpra. Ez most nagyot lökött a fiúk hangulatán és rémélhetőleg lesz folytatás is. Felléptünk az első lépcsőfokra és jönnie kell a következőnek is.

A forduló további eredményei: Mór – Mány-Bicske II. 4-0, Sárosd – Lajoskomárom 1-2, Tordas – Ercsi Kinizsi 2-1, Csór Truck-Trailer – Bodajk 3-0, Enying – Sárbogárd 1-11, Martonvásár – Máv Előre FC Főnix 0-4.

