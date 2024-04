A debreceni "kontingens" részeként 2022 nyarán érkezett a DVSC-től a Kohászhoz kölcsönbe Lakatos Petra, a fiatal átlövő a következő, jelenlegi idényre is maradt a dunaújvárosi együttes kötelékében. A huszonegy éves játékos a folytatásban is a DKKA színeiben kézilabdázik, ugyanis a csapat közösségi oldalának bejelentése szerint, aláírta újabb két évre szóló szerződését.

Lakatos Petra aláírt

Fotó: DKKA

Lakatos a mostani idényben tizenegy NB I-es és két Magyar Kupa találkozón lépett pályára, ezeken tizennégy gólt szerzett.

A Kohász már korábban bejelentette Szalai Babett és Oguntoye Viktória hosszabbítását, így Lakatos a harmadik ebben a sorban.

Ami az új igazolásokat illeti: két lengyel légiós is érkezik a dunaújvárosi egyesülethez. A 31 éves, 175 centi magas rutinos jobbátlövő Paulina Masna Trawczynska helyére jön, aki hazájából, az MKS Lublin csapatától teszi át a székhelyét Dunaújvárosba. A szintén lengyel beálló, Daria Somionka a cseh rekordbajnok Banik Most csapatától érkezik. Az irányító Kellermann Dóra és a balátlövő Gerháth Kincső az Érdtől igazol a Kohászhoz, legutóbb pedig a klub történetének első francia játékosát, a balátlövő Déborah Kpodart jelentették be.

A távozók közül eddig Trawczynska mellett a portugál Moreno neve ismert.