A vendégek direkt megfiatalított kerettel álltak ki, akik Oguntoye, Nick, Trawczynska helyén kaptak lehetőséget. A Mosonmagyaróvár a harmadik helyért van harcban, így számukra ezt a két pontot mindenképpen be kellett húzni.

Motherson Mosonmagyaróvár - DKKA 43-26 (22-11) Vezette: Dáné R., Marton Zs.

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 900 néző MKC: Szemerey - Udvardi 3, Lancz 3, Pásztor 2, Ivancok 2, Tóth E. 2 (1), Stranigg 5 (3). Csere: Hadfi 1, HORVÁTH SZ. (kapus) Albek 1, FARAGÓ 3, TÓTH G. 7, SCHATZL 6, Varga E. 4, BARDI 3, Sztankovics 1. Vezetőedző: Gyurka János Dunaújváros: WÉNINGER - Arany 3 (1), Bouti 1, Borgyos 3, PARÓCZY 7 (1), Szalai B. 2, Sallai N. 1. Csere: Bartók (kapus), Da Costa, Horváth A. 1, Csáki 3, Gajdos 2, Horváth P., Lakatos, TÖRÖK 3, Sztanó. Edzők: dr. Paic Róbert, Virág Roland. Kiállítások: 6 perc, illetve 10 perc.

Hétméteresek: 4/5, illetve 2/5.

Egy hónap után lépett pályára ismét otthon a Mosonmagyaróvár, szép számú közönség előtt. Azonban annyira nem örülhettek az elején látottaknak, mert kiválóan kezdett a Kohász, a 8. percben 5–3-ra vezetett. Aztán már egyre vidámabbak lehettek, mert egy 3–0-s sorozattal fordított az MKC, 6-5. A folytatásban már az óváriak akarata érvényesült, akik végig irányítottak, de a DKKA-nak is voltak jó pillanatai, megmozdulásai. A hazai győzelem papírforma eredmény volt, de az újvárosiaknak nem is az Óvár a riválisa, hanem például éppen a jövő héten következő MTK.

Gyurka János így értékelt:

Az ellenfelünk hatvan percig küzdött, és láthatóan céltudatosan játszott, jó úton haladnak. A DKKA kezdését is dicséret illeti, mi még kicsit kerestük magunkat, de aztán felvettünk a tempót.

- Az elsődleges célunk az volt, védekezésben mindenki lássa el a feladatát. Az elején a beálló körül ez nem volt jó, illetve sajnálom, hogy sok gólt kaptunk a szélről, ezt el kell kerülni a jövőben. Mindenki kapott lehetőséget, ami azért fontos, hogy a játékosok megtalálják a formájukat. Örülök annak, hogy ebben a tempóban tudtunk játszani.

Dr. Paic Róbert: – Kiütközött, hogy sokkal rutinosabb, jobb csapat a Mosonmagyaróvár, mint mi. Készültünk nagyon a gyors ellentámadásiakra, de ezt csak az első tizenkét percben tudtuk valahogy megállítani. Annak ellenére, hogy ebből hatot emberhátrányban voltunk. Innentől kezdve a hazaiak akarata érvényesült, a második félidőben periódusiank voltak.

Nekünk ez a mérkőzés arra szolgált, hogy az utolsó hazai meccsünkre próbáljunk ki olyan dolgokat, amiket gyakoroltunk. Illetve a fiataloknak még több játéklehetőséget biztosítsunk, ezzel is építve a jövő csapatát.

- Voltak jó dolgaink, de ettől szebb vereséget is el tudtunk volna képzelni, persze ez nyilván az Óvár érdemeit dicséri. Folytatjuk a megkezdett munkát, ami sokak visszajelzése alapján jó irányba halad, de még sokat kell dolgoznunk és tanulnunk.

Schatzl Natalie: – Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen meccset tudtunk játszani. Nagy menetelés kezdődött a számunkra, és ez a mai meccs jó kiindulópont volt. Bízom a hasonló folytatásban.

Gajdos Petra: – Az első tizenkét percben a támadásainkat jól fejeztük be, jó volt a helyzetkialakításunk is, és a védekezés is rendben volt. Sajnos negyed óra után kicsit szétesett a játékunk, de a pozitívumokat tovább visszük.