Az egyik legkeményebb dió várt a magyar csapatra Frederikshavnben csütörtökön kora délután. Nemcsak a tornán eddig remeklő Ukrajna személyében, hanem Alexander Levshin révén is, az ukránok kapusa méretével is statisztikájával is a többiek fölé tornyosul – közel 95 százalékkal védett az első három mérkőzésen.

A mezőnyjátékosok pedig kivétel nélkül külföldön játszanak

– elsősorban az orosz-ukrán háború miatt –, méghozzá komoly jégkorong-kultúrával rendelkező országokban.

A mieink számára úgy még nem kezdődött meccs a vébén, mint az ukránok elleni. A 36. percben ugyanis Ukrajna 5-0-re, majd nem sokkal később 6-1-re vezetett. Ezután a válogatottunk percei következtek, és 6-4-re sikerült feljönni. A hatodik gólunk után azonnal beszorítottuk az ukránokat, Vén kétszer is távolról lőtt, majd Laskawy vágott be egy korongot, de már a sípszó után.

Másfél perccel a vége előtt óriási tűzijátékot mutattunk be az ukrán kapu előtt,

talán Fehéré volt a legnagyobb lehetőség – az elvesztett korong után azonban Jevtijekov talált be üres kapura. (Az újabb gól reményében Svasznek Bence lehozta kapusát, és mezőnyjátékost küldött a jégre helyette.

Fájó a vereség, főleg, ha olyan nyomást tud kialakítani az ellenfél kapuja előtt a magyar csapat, mint tette azt a harmadik harmadban – 30 (!) kapura lövés bizonyította ezt.

A dunaújvárosi Barna Olivér két gólpasszt jegyzett a mérkőzésen.

Folytatás a pénteki szünnapot követően szombaton Japán ellen (16.30).

Divízió 1/A-s U18-as világbajnokság, 4. forduló:

Magyarország–Ukrajna 4-7 (0-1, 1-4, 3-2)

Magyarország: Pásztor (Király) - Prém, Vén (2) – Franyó, Szongoth Döme – Balogh Á., Lencsés – Nagy D.

Barna O. (2), Antonijevic, Laskawy 2 (2) – Lobenwein 1 (1), Schmidt 1 (1), Mester – Schwartz, Szongoth Domán, Fehér K. – Lőczi B., Almás, Nagy A. – Mayer.

Szövetségi edző: Svasznek Bence.