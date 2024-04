Világbajnokságot természetesen követi Kercsó Árpád, a dunaújvárosi jégkorong legendás edzője, mesteredző is. Az ő véleményére mindig érdemes odafigyelni. Ezúttal arról kérdeztük, mi a véleménye válogatottunkról.

- A magyarok mindig képesek meglepetést okozni, most is ezt várom. Japán legyőzése szép teljesítmény, de igazán akkor lesz értéke ennek sikernek, ha ma legyőzzük a másik távol-keleti együttest, Dél-Koreát. Szerintem, ha Dél-Koreát megverjük, akkor ott leszünk az első két hely valamelyikén, és feljutunk a világbajnokság elit csoportjába. Persze ez nem lesz egyszerű dolog, mert előzetesen a szlovénokat tartottam a csoport legerősebb tagjának, és a nyitómeccsen számomra is váratlanul kikapatak 4-2-re Dél-Koreától. Visszatérve a mieinkre. A csatársoroknál nem látok nagy gondot, itt kiemelném az első vébéjén szereplő fiatal Varga Balázst, aki gyereknek is jó volt, de sokkal jobb lett húszéves korára, mint amire gondoltam volna. A védelem átalakulóban van, nem tudom mire lesz képes, de ott van köztük a dunaújvárosi nevelésű Kiss Roland, aki nagyon jó, rendkívül fegyelmezetten játszik.

A magyar együttes ma (április 30.) 16 órakor találkozik Dél-Koreával.