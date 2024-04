Bálizs Bence kezdett a magyar kapuban az olaszok elleni felkészülési meccsen. Az első percek eseménydúsan teltek, másfél perc alatt három gól született. Fejes és Sofron küzdött meg a korongért a palánknál, utóbbi tette az érkező Papphoz, aki egy igazítás után magabiztosan lőtte ki a sarkot (0-1). Fél perccel később a körbelőtt korongot ezúttal Galló szerezte meg, a középre adásra pedig Szabó Bence érkezett jó ütemben teljesen egyedül. Rögtön válaszoltak az olaszok: a kapu elé betett korong a háttal álló Ortenszky korcsolyáján irányt változtatva pattant be (1-2). Öt perc után Mantenuto egyenlített, bekotorva egy kipattanót egyéni akciója végén. Az olaszok maradtak lendületben, de Bálizs jól védett, aztán viszont emberelőnyben a mieink próbálkoztak többször. Négy a négy elleni játék következett Sárpátki büntetése miatt, Nilsson pedig okosan passzolt, Papp jól mozgott be üresbe, és becsapta Bernardot.

Ugyanolyan jól, két korai góllal kezdtük a második harmadot, mint az elsőt. Egy előrelőtt olasz korongnál Nilsson volt résen utolsó emberként a harmadunkban, a lerohanást Hári fejezte be szépen, a kapus lába között továbbítva a kapuba a korongot. A 23. percben saját harmados korongszerzésből gyors létszámfölényes kontrát vezettünk, a hátulról akasztott Mihály Ákos estében is ziccerbe hozta Nagy Krisztiánt, aki meg is oldotta Bernarddal szemben. Beindultak az olaszok, egymást követték a Bálizs-bravúrok, aztán Terbócs lehetőségénél Bernard védett. Az utolsó öt percre fordulva újra a magyarok szereztek gólt, Papp a kaput megkerülve passzolt a hosszún érkező Galló elé, és belőtte. Az olaszok a harmad hajrájában szépítettek, Seed talált be.

A záró harmadra érkezett Horváth Dominik, a másik oldalon pedig Vallini állt be. A magyar kapus jól szállt be, bravúrokat mutatott be, de a védekezés is rendben volt. Az olaszok emberelőnyben tudtak közelebb zárkózni, egy visszaszerzett korongot Larkin lőtt be. Aztán az 54. percben egygólosra csökkent az előny, ismét magyar büntetés alatt: De Luca távoli lökete ment be. A hazaiak megpróbálkoztak a kapuslehozatallal is, de sikerült kivédekezni a hátralévő perceket, és megőrizni az előnyt,

A magyar csapat így három sikerrel zárta a felkészülést a vasárnap kezdődő vb előtt. A múlt héten a válogatottunk Székesfehérváron 2-1-re, illetve 3-2-re legyőzte a világbajnokság elit csoportjába tartozó Norvégiát.

Fotó: Vörös Dávid / MJSZ

A magyar válogatott világbajnoki kerete:

Kapusok: Bálizs Bence (Sparta Sarpsborg, norvég), Horváth Dominik (Hydro Fehérvár AV19), Farkas Roland (BJAHC, tartalék)

Hátvédek: Fejes Nándor (Gyergyói HK), Garát Zsombor (Worcester Railers, amerikai), Hadobás Zétény (Visby/Roma, svéd), Nilsson Henrik (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (Martigny, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (BJAHC)

Csatárok: Erdély Csanád (Esbjerg, dán), Galló Vilmos (Linköping, svéd), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Mihály Ákos (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Krisztián (BJAHC), Nemes Márton (Mora, svéd), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Northern Michigan University, amerikai), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Iserlohn, német), Sofron István (Csíkszereda), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19), Varga Balázs (JYP, finn)

Don MacAdam szövetségi kapitány, Szilassy Zoltán másodedző, Kiss Dávid másodedző, Ladányi Balázs másodedző, Daniel Goller kapusedző.

A divízió I/A vb április 28-án indul, az első ellenfél Japán lesz. Ezt követően sorrendben a dél-koreai, a romániai, az olasz, majd a szlovén csapattal játszanak a mieink. Az elitbe az első kettő jut fel, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.