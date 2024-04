A Szerencsejáték Zrt. 126. úszó országos olimpiai kvalifikációs bajnokság harmadik, csütörtöki versenynapján a DKSE úszói közül Eszenyi Ábel 200 méter mellen volt érdekelt, ahol óriási teljesítménnyel kezdett az elődöntőben, 02:23,21 perces idejének köszönhetően összesítésben nyolcadik helyen jutott be az A döntőbe. Nem véletlenül mondta edzője, Berzlánovits Éva, hogy a legnagyobb boldogság.

Az esti fináléban aztán még a délelőtti időeredményére is ráfejelve, 02:22.03 perc alatt ért be a célba, amivel a nyolcadik helyen fejezte be ezen a távon az országos bajnokságot. A futamot az osztrák Rothbauer nyerte 02:13,32-es idővel, mivel az ob nyílt, így számos külföldi is indult. A második és egyben magyar bajnok Török Dominik lett 02:15,62-vel.