A februárban, idegenben elszenvedett egygólos vereség után szeretett volna revansot venni a dunaújvárosi együttes. Ez nem is akármilyen teljesítménnyel sikerült.

Dunaújváros Futsal – Tihany FC 12-0 (6-0) Dunaújváros Futsal: Cseresnyés – Ivacs 1, Fekete, Csányi 1, Németh 2. Csere: Váradi 2, Varga 2, Kuti 1, Kiss 2, Vincze 1. Edző: Tóth Árpád.

Az első félidőben egy villanás alatt a tihanyi kapu előtt pattogott a labda. Előbb Németh kétszer is megpróbálta belőni a vendégeket, de egy kontrából Sudár is megpróbálkozott a vezető góllal. Aztán Fekete lőtt, de Kádár szögletre mentett, amiből Varga a hálóba vágta a labdát a 4. percben. A vendégek azonnal javítani akartak, de a balszerencséjükre a belső kapufáról kifelé pattant a labda. Egy újabb akcióban Váradi perdített Vincze elé, de a helyzet kimaradt. A dunaújvárosiak kitolták a védekezésüket ezért Kádár a kapuból kérte magához a labdát, amit Vargába lőtt, aki viszont a hálóba továbbította azt a 8. percben. Egy újabb jólfésült újvárosi akcióból Ivacs elegánsan lett eredményes, ezt egy perc múlva Német szólója és egy újabb találat követte, 4-0. A számukra egyre jobban alakuló gólzáporból Kis Patrik sem akart kimaradni ezért távolról is bevállalt egy gólt hozó lövést, majd Németh zárta a gólok sorát a játékrészben.

A szünet után a vendégek szemmel láthatóan változtatni akartak, elsőként álltak föl a kezdésre. Nem sok szerencsét hozott nekik, Vincze két percen belül bevágta a hetediket, aztán Váradi távolról megjött a következővel, 8-0 a 22. percben. A tihanyiak is felpörögtek, Kovács és Sudár egy kicsit átmozgatták Cseresnyést a kapuban. A rövid intermezzot egy lecsorgó labda értékesítésével Kuti zárta le. A hazaiak ötperces, parádés kapura lövési sorozatba csaptak, de közben egy újabb kontrából Cseresnyést a hazai hálóőrt is tesztelték.

Az etapot Csányi zárta le egy ritkán látható. éles szögből bevágott bombával, 10-0. Végül egy parádés akciót Váradi fejezett be egy remek találattal és Kiss Patrik is meglőtte a második gólját, így tizenkettőnél állt meg a hazai gólmutató.

A tihanyi Kovácsnak még maradt annyi ereje, hogy tegyen egy kísérletet a szépítésre, de Cseresnyés előbb elrontotta a játékát, majd kedvet kapott a csatárposztra, kétszer is kirohant és még a kapura lövésre is maradt az erejéből. A gólkülönbség híven tükrözi a felek közti aznapi erőviszonyokat, a viszonylag rövid tihanyi cserepadot és az örökifjú csodakapusuk aznapi hiányát.