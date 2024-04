A Sárosd és a Kápolnásnyék gólnélküli döntetlennel osztozott a pontokon. A középmezőnyben viszont kicsit felborult a papírforma. Meglepetésre a 13. Enying otthon remekelt a 8. Maroshegy ellen. A 7. Lajoskomárom is boldogan csomagolhatott a meccs végén, mivel az 5. helyen álló Tordas vendégeként brillírozott és vihette haza a pontokat. A várt mezőfalvi győzelem viszont most elmaradt, ahogy a mérkőzés is a Bodajk kérésére. A találkozót május 1-jén pótolják.

A forduló eredményei: Mór – Sárbogárd 0:1, Sárosd – Tóvill-Kápolnásnyék 0:0, Mány-Bicske II. – Martonvásár 2:0, Tordas – Lajoskomárom 1:3, Enying – Maroshegy 3:0, Ercsi Kinizsi – MÁV Előre FC Főnix 2:5. Bodajk – KK Grain Kft.-Mezőfalva elmaradt.

A bajnokság állása