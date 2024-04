A Dunaújvárosi KSE versenyzői közül Mayer Gréta talajon a negyedik legjobb pontszámot érdemelte ki, míg Makai Lilla gerendán és talajon is versenyzett. Előbbin az 5., utóbbin pedig a 7. helyet szerezte meg. Gerendán a klub új igazolása, Kutasi Hanna is bemutathatta gyakorlatát a legjobbak között, végül a nyolcadik helyen fejezte be az eszéki VK-t.

Trenka János edzőt a szövetség tájékoztatója idézte: - Mayer Gréta egy leépített talajgyakorlattal biztosan hozta azt, amit jelen állapotában tudott, ő tegnap kisebb egészségügyi kihívásokkal nézett szembe. Makai Lilla gerendán javult, a gimnasztikái nem voltak meg tisztán. Kutasi Hanna megcsinálta a gyakorlatát, de nem sikerült a legtökéletesebbre. Az eszéki vk-n látottak bizakodással töltenek el az Eb előtt.

Szombaton Mayer Gréta ugráson másodikként végzett, felemáskorláton pedig Makai Lilla a dobogóról éppen lemaradva, negyedik lett.