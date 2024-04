Az alapszakasz első két helye már elkelt, a másik kettőért pedig három csapat van nagy harcban, közte a jelenleg harmadik DFVE és az őket három pont hátránnyal követő Eger. A meccs előtt az éppen hevesi nevelésű Dobi Dorinával beszélgettünk, aki azzal nem árult nagy újdonságot, hogy kulcsfontosságú rangadó lesz. Így is készülnek rá.

– Az előző meccseken is már az Egerre és a rájátszásra hangolódtunk. Azért más éles bajnokin gyakorolni, mint edzéseken egymás ellen.

A védelmünk most már elég stabil, remélem nem kiabálom el, illetve Maczkó Lillával is annyira összecsiszolódott, hogy mindenki tudja, mire számíthat a másiktól.

- Még elől kell kicsit jobb helyzeteket kialakítani, akkor pedig a rájátszásban is bármi megtörténhet – mondta.

A szezon elején ismét megfiatalodó csapatnak időre volt szüksége, hogy egyre több rutint szerezzenek a hazai porondon és a Bajnokok Ligájában. Dobi szerint napról napra, hétről hétre jobbak lettek, még ha becsúsztak gyengébb meccsek is, de akkor is látszott az egyéni és csapatbeli elemekben ez.

Az idővel nem csak a vízilabdában léptünk előre, hanem a csapat is sokkal jobban összekovácsolódot az őszhöz képest.

- Továbbá a fontos meccsektől sem riadt meg a társaság, már csak egy nagyon pici választ el minket, hogy megnyerjünk egy rangadót egy nálunknál erősebbnek tartott csapat ellen. A csoportkör végére a BL-ben is tudtunk győzni, tehát egyre inkább megálljuk a helyünket. Fizikálisan, taktikaliag már nincsenek nagy különbségek, mentálisan kell még egy lépcsőt ugranunk, s akkor tudunk még ennél is sikeresebbek lenni – jegyezte meg a bajnokság hetedik legeredményesebb, a házi góllövőlista második helyezett játékosa.

Az ősszel idegenben három góllal, magabiztosan nyert a DFVE az Eger ellen, most is erre készülnek a bajnoki címvédő ellen. Ám mivel számukra is óriási a tét, még nagyobb, mint az újvárosiaknak, így parázs csatára van kilátás.

Dobi második szezonját tölti a DFVE-ben, felvetettük, mennyire pikáns még a számára egy Eger elleni találkozó.

– Szerintem bármelyik csapatban is játszom, nekem az lesz. Hiszen a nevelőklubom, ott kezdtem mindent, még akkor is, ha már kevesen vannak ott, akikkel együtt játszottam.

Azért már nem olyan, mint először, úgy készülök rá, mint bármelyik meccsre. Meg persze a győzelemre!

Jó úton halad Dobi a válogatott bő keretébe is bekerült, amíg ott volt, nagyon sokat tanult minden téren. – Főleg abban fejlődtem, hogy türelmesnek kell lenni, higgadtabban dönteni, a jó megoldást választva. A visszajelzések alapján is sokat léptem előre ebben, de egy sportoló sosem lehet elégedett magával. Azért jó úton haladok, remélem, ez csak felfelé fog ívelni.

A 16. forduló további párosítása: Szentes - Tatabánya, III. Kerületi TVE - Ferencváros, UVSE - BVSC, Győr - Szeged.

A bajnokság állása