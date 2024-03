A kétgólos siker után Garda Krisztina csapatkapitány arról beszélt, az idegenbeli meccsen is hátrányban voltak a félidőben, ráadásul még nagyobb különbséggel. – Kint és most is jobban bírtuk a második két negyedet. Azért elég sok hibával játszottuk, de a lényeg, hogy nyertünk. Azért nem volt egyszerű a siker, de nem is számítottunk egyszerű meccsre, a védekezés nagyjából rendben volt, támadásban akadtak nagyobb problémáink.

Ebből a meccsből is tudunk tanulni és építkezni a folytatásra

Vad Lajos vezetőedző győzelmet várt a csapatától. – A feladat adott volt, úgy érzem, sok hibát vétettünk elöl, a védekezés pedig lassúbb volt, mint amilyen eddig szokott lenni.

Ám összességében nyertünk, tehát nincs ok szomorkodásra, ez a győzelem a csapat sikere.

– A meccs már történelem, készülünk a következő bajnokira, mert célunk, hogy ott legyünk a legjobb négy között és éremért küzdhessünk.

A csapat legközelebb szombaton a listavezető Ferencváros vendége lesz a bajnokságban.