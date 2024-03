A forduló rangadóját mindkét csapat a nemzetközi kupameccs előtt vívta, az újvárosiak szombaton a BL-ben, a BVSC pénteken az Eurokupában játszik. Ami pedig a bajnokit illeti: két negyeden át jól tartotta magát a fővárosi csapat a dunaújvárosiakkal szemben, aztán a hazaiak több jó egyéni teljesítményre, illetve váratlan megoldásokra alapozva végül magabiztosan, 11-6-ra nyertek. Ezzel a sikerrel a DFVE megelőzte a BVSC-t és feljött a harmadik helyre, igaz, egyaránt 24 pontja van mindkét csapatnak, csakúgy, mint a még közéjük „ékelődött” Egernek. Utóbbiak egy meccsel többet játszottak.

Vad Lajos, a dunaújvárosiak vezetőedzője így értékelt: – Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, ezt a BVSC be is bizonyította, főleg az első két negyedben. Kicsit kínlódtunk, de rangadó volt, aztán a harmadik negyedben hoztunk olyan extrákat, és Maczkó is jól teljesített a kapuban, amivel el tudtunk lépni.

Az összképet nézve szerintem reális az eredmény, a félidő utáni etapot 7–2-re nyertük, amiért nagyon sokat tettünk és dolgoztunk.

– Persze, voltak hibáink, főleg az elején támadásban elég sok, de ezeket ki tudtuk javítani, illetve sikerült megbontani az ellenfél védekezését.

Maczkó Lilla több remek védéssel jelentkezett, ő arról beszélt, nem volt olyan magabiztos a kezdés, mint szerették volna, de a végeredmény magáért beszél. Voltak kisebb hullámvölgyeik, de a csapat erejét mutatja, hogy a végén segítették egymást a védőkkel.

– Próbáltam a kötelezőket hozni, amit elvárnak tőlem, és odaérni azokra a lövésekre, amikor bíznak bennem a többiek.

A BVSC részéről Stieber Mercédesz szakvezető vont mérleget: – Az első két negyedben nagyon összeszedett játékot mutattunk, míg a másik kettőben elől nem tudtuk belőni a helyzeteinket, emiatt hátul is több hibát vétettünk.

Ami a forduló többi mérkőzését illeti, sehol nem borult a papírforma, mindenhol az esélyesek nyertek. UVSE–III. Kerületi TVE 22–7, Valdor Szentes–FTC-Telekom 7–18, DIGI-Eger–Zue.hu Szegedi VE 16–6. A Tatabánya–UNI Győr találkozót szombaton rendezik.

A bajnokság állása