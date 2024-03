Lezárult a jégkorong Andersen Liga alapszakasza. Az utolsó fordulóra maradt bőven izgalom, hiszen az első helyezett, valamint az utolsó negyeddöntős csapat kiléte is csak most dőlt el. A két dunaújvárosi gárda közül a DAB-ASP már korábban biztosította helyét a rájátszásban, viszont Worm Angels ugyanezt csak az alapszakasz utolsó fordulójában érte el.

Az utolsó kiadó negyeddöntős helyért három együttes is harcban volt. A forduló előtt nyolcadik Óbuda Szegeden 7-6-ra kikapott, a nyolcadik helyről így a Dél-Budai HC és a Worm Angels csatája döntött: a dunaújvárosiak 4-2-re győztek, ezzel bejutottak a rájátszásba.

A playoffban a Győr lesz a tavalyi döntős Worm Angels ellenfele. A Lehel az újonc Vasassal, a DAB-ASP pedig az Ferencváros-Telekommal találkozik. A címvédő MAC Ikonok a Goodwill Pharma Szeged ellen kezdi meg a rájátszást. A negyeddöntő tervezett játéknapjai: március 9., 16. és 20.

A párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. Érdekes módon a – szokásostól eltérően – a hátrébb rangsorolt csapat otthonában kezdődnek a párviadalok.

– A magyar jégkorongsport fejlődése érdekében szükség van az Andersen Ligára, vagyis egy jól működő másodosztályra. Márpedig az alapszakasz lezárása után egyértelműen kijelenthető, ez a liga jól működik: a lebonyolítás professzionális, a játék színvonala emelkedik, és újabb egyesületek tervezik csatlakozásukat. Örvendetes, hogy a Vasasnak újra van felnőtt csapata Ami a jövőt illeti, szeretnénk tovább bővíteni a mezőnyt, és az Erste Ligával való együttműködést is szorosabbra szeretnénk fűzni – mondta a szövetség honlapjának Radnai Károly, a névadó Andersen Globál cégcsoport ügyvezető partnere.

Az alapszakasz utolsó fordulójában a DAB-ASP tartalékosan utazott el Jászberénybe, és 13-0-s vereséget szenvedett a Lehel HC-tól.

Az Andersen Liga alapszakaszának végeredménye: 1. UNI Győr ETO HC 20 mérkőzés/50 pont, 2. Lehel HC 20/50, 3. DAB-ASP 20/42, 4. MAC Ikonok 20/40, 5. Goodwill Pharma Szeged 20/36, 6. FTC-Telekom U23 20/30, 7. Vasas SC 20/25, 8. Worm Angels 20/19, 9. Óbudai Hockey Academy 20/17, 10. Dél-Budai Hockey Club 20/15, 11. Sportországi Cápák 20/6.