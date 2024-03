Szőke Álmos, az Erste Liga elnöke a rájátszást felvezető sajtótájékoztatón felidézte, hogy a szezon elején azt kívánta, folytassuk ott, ahol az előző idényben abbahagytuk. Ez sikerült is, hiszen izgalmas és kiélezett volt az alapszakasz. Bő két héttel a vége előtt még öt csapat harcolt a harmadik és a negyedik helyért, és még az utolsó játéknapra is maradt kérdés, hogy melyik együttes hányadik helyen végez. A plusz nyolc meccses második fázisban is voltak izgalmas, látványos találkozók. 124 mérkőzésen volt kétgólos vagy annál kisebb különbség, vagyis a meccsek 56 százaléka alakult szorosan, és több mutató szerint is kiegyenlítettebb és nyíltabb volt a szezon, összességében csökkent a különbség a csapatok között.

Összesen 309 játékost neveztek be a klubok, közülük 48-an 2004-es születésűek vagy még fiatalabbak. Az Erste Ligás játékosok a felnőtt és az U20-as válogatottban is helytállnak, amire büszkék vagyunk

– mondta a ligaelnök.

Örömteli volt látni, hogy majdnem az összes csapat átlagos nézőszáma emelkedett tavalyhoz képest. A legnagyobb mértékben a Brassó nézőszáma nőtt, míg a DVTK átlépte a 1000-es átlagot, az FTC pedig a 800-ast. Reméljük, hogy a playoffban ez a szám tovább emelkedik, és sok lesz a telt ház – tette hozzá.

Szőke Álmos szólt arról is, hogy a pontrendszerről és a bajnokság lebonyolításáról folyamatos az egyeztetés a klubokkal, az esetleges változtatásokról konszenzusos döntések születnek. Elhangzott az eseményen, hogy Somogyi Attila ligamenedzser a szezon végén távozik, utódját hamarosan bejelentik.

A névadó szponzor képviseletében Kenesei Balázs, az Erste Bank Vállalati Speciális Termékek Értékesítés terület vezetője arról beszélt, hogy sikeres, színvonalas és kiélezett volt az alapszakasz, és a többi szereplővel együtt várják a hasonló vagy még sikeresebb folytatást. Mint mondta, az Erste egy nagy múltra visszatekintő bank, de fontos a folyamatos megújulás, és a kor kihívásaihoz alkalmazkodás. Ennek részeként kapott új, fiatalosabb külsőt a bank arculata, és ezért változott a liga arculata is a szezon előtt.

Elmondta, hogy az Erste hét éve támogatja a bajnokságot, stabil a helyzet, és ez idő alatt emelkedett a színvonal. A ligával és a klubokkal együtt több olyan kezdeményezés is elindult, ami a közös célt segíti, vagyis hogy közelebb kerüljön az emberekhez, a szurkolókhoz a jégkorong. „Sikeresek és kedveltek voltak a tematikus napok ebben a szezonban. Az idényt egy új kezdeményezéssel, az októberi hokifeszttel vezettük fel, ahol a szurkolók egyedi, változatos programokkal, bővebb büfékínálattal találkozhattak. Idén is extra programok, játékok vagy kedvezményes belépők kísérték az egyes helyszíneken a Halloweent, a Mikulást, a Karácsonyt és a Farsangot is. Emellett három kihelyezett mérkőzést tartottunk, amelyeket matiné programok kísértek. Szombathelyen az új jégcsarnokban az UTE és a FEHA19 játszott izgalmas meccset. Hosszú idő után visszatért az élvonalbeli hoki Jászberénybe is, ahol a BJA és a Dunaújváros találkozott. Ajkán pedig az előző évhez hasonlóan az FTC és a FEHA19 mutatta meg magát. Mindegyik kihelyezett meccs telt házat vonzott, jó hangulatban telt. Cél, hogy a jövőben is több új város kerüljön be az Erste Liga vérkeringésébe ilyen módon.”

A sajtótájékoztatón a klubok képviselői beszéltek várakozásaikról. A Dunaújvárosi Acélbikák vezetése ezúttal nem volt hivatalos az eseményre, mivel csapatuk nem került be a rájátszásba. A DAB kilencedikként végzett az alapszakaszban, csak a FEHA19-et előzte meg. A bajnokságot pedig csak az első nyolc folytathatja.

A negyeddöntő játéknapjai: március 8., 9., 12., 13., 16., 18., 20.

Az elődöntő tervezett játéknapjai: március 22., 23., 26., 27., 29., 31., április 2.

A döntő tervezett játéknapjai: április 5., 6., 9., 10., 12., 14. 16.

Forrás: ersteliga.hu